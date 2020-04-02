الجمبري بالأعشاب العطرية

طبق شهي لعشاق المأكولات البحرية سريع التحضير ولذيذ

المكونات:

كيلو ونصف جمبري مقشر

1 بصلة متوسطة مفروم

3 حص ثوم مفروم

3 ملاعق زيت نباتي

1 ملعقة كزبرة خضراء مفروم

2 ملاعق بقدونس مفروم

3 ملاعق كرفس مقطع مكعبات

1 ملعقة زعتر أخضر مفروم

1 ملعقة صغيرة شومر

1 ملعقة صغيرة فلفل حلو بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

عصير ليمون

2 ملعقة خل

اختياري:

جبنة موتزاريللا مبشورة

الطريقة:

حضري الجمبري المغسول بالخل والليمون في وعاء الطهي. ثم ضعي التوابل والخل وعصير الليمون وقلبي جيدًا.

أتركيه بالبراد لمدة ساعة.

في وعاء للطهي ضعي البصل مع الزيت على نار متوسطة حتى يذبل. ثم أضيفي الثوم لمدة دقيقة.

أضيفي الروبيان بالتتبيله لمدة 10 دقائق وقلبي على الوجهين.

أضيفي الأعشاب الخضراء العطرية للجمبري وقلبي ثم ضعيه في طبق فرن.

رشي الوجه بالجبنة المبشورة واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

يقدم مع الأرز أو البطاطا المشوية حسب الرغبة.