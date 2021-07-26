برج الحوت والحب والجنس يعتبر مولود برج الحوت من الأبراج المائية وهو يقدر الجنس ويسعى إليه ولكن فى إطار العلاقة العاطفية، فهو لا يتفهم ممارسة جنس من أجل الجنس فقط، والحب والجنس المبنى عليه هما من ضروريات الحياة لمواليد الحوت، برج الحوت بدون حب مثل المدمن بدون مخدرات.

وعلى الجانب الآخر مواليد الحوت متحفظين على التعبير عن مشاعرهم الجنسية ولا يطلبون الجنس بصراحة بل يشيرون إليه عند الرغبة فيه، برج الحوت مضحي لأقصى درجة، ويعمل على إرضاء وإشباع شريكة جنسياً أكثر من إرضائه لنفسه، عنده قدرة على التحمل الألم وصامت ولكن يعيبه أنه ذات قلب كبير يسع أكثر من حبيب.

حجر الجمشت هو الحجر المناسب لبرج الحوت، وهو يشمل عدة أنواع من الكوارتز البنفسجي الذي غالباً ما يستخدم في صناعة المجوهرات. ويعتقد انه يجلب السلام، الحب والسعادة، كما انه يعزز روحانية مولود الحوت، ويجعله شجاعاً.

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أكثر الأبراج توافقًا مع برج الحوت في العلاقة الحميمة

الابراج التي يتوافق معها الحوت جنسياً هي العقرب، السرطان، الثور، العذراء والجدي.

صفات رجل الحوت في العلاقة الحميمة

الرجل الحوت من أكثر ابراج الرجال حبا للجنس وللعلاقة الحميمة ويعيش حياته الجنسية بمتعة كبيرة من دون ان يحرم زوجته من المتعة أيضاً.

يميل الرجل الحوت الى الأوضاع الرومانسية التي تسمح بمزيد من التواصل الحميم والرومانسي أثناء العلاقة الجنسية لأنه بفضل ممارسة الحب وليس ممارسة الجنس.

برج الحوت والجنس للنساء

مواصفات امراة برج الحوت والجنس تتسم إمرأة برج الحوت بالرومانسية والحساسية الشديدة كما أنها تميل إلى الكلاسيكية في الحب ولا تفضل خوض المغامرات العاطفية وهو ما قد يجعل الشريك يشعر ببعض الملل وعندما تقع إمرأة برج الحوت في الحب لا تتردد في فعل أى شيء يسعد شريكها فهي إمرأة مضحية وتنتظر من الرجل أن يبادلها حبها ومشاعرها وقد تسامح في أى شيء بأستثناء الأهمال وعدم إظهار الحب فهي إمرأة حساسة تعتز بكرامتها ، وتميل إمرأة برج الحوت إلى الجنس الممزوج بالحب فهي لا تمارس الجنس من اجل شهوة أو متعة بل تعتبره وسيلة للتعبير عن الحب وتوصيل المشاعر.

حساسة للغاية تقدس الجنس ويثير أعجبها الرجل ذو الحرارة الجنسية العالية ولكن الأهم أن يكون رومانسي ويستطيع التعبير عن حبه برومانسيته سواء بالكلام أو الأفعال، تكره فكرة أن جسدها هو مجرد متعة، لذلك تحب إضافة أجواء رومانسية أثناء العلاقة الجنسية فتفضل الإضاءة الخافتة والشموع والموسيقى الهادئة، وعندما تجد الحب تضحى بكل ما لديها في سبيل استمرار العلاقة ولكن في حالة شعورها بعدم اهتمام شريكها له قد لا تستطيع أن تتوقف عن حبه ولكن يستطيع قلبها أن يسع حب آخر وبالتالي علاقة جنسية أخرى، وهو ما يضعها في ألم وحيرة ولكنها عندها قدرة على تحمل الخيانة الجنسية والمسامحة في بعض الحالات وتفهمها وذلك جزء من شخصيتها المضحية، لذلك عزيزي الرجل إذا أردت بشدة امرأة من برج الحوت أحرص على سماعها كلمات الإعجاب والغزل والحب طوال الوقت وخاصة أثناء العلاقة الجنسية ولو كنت من محبي الجنس من أجل الجنس أرجوك أبتعد حالاً عن امرأة الحوت فلا يوجد لك فرصة معها.

رجل برج الحوت في الحب والجنس

يمثل الحب شيء أساسي في حياة رجل برج الحوت فهو لا يستطيع العيش بدون الدخول في علاقة عاطفية كما أنه رجل رومانسي يستطيع فهم مشاعر المرأة، ويمثل الجنس شيء أساسي لدى رجل برج الحوت الذي يعتبره وسيلة للتواصل الجسدى والروحي مع الشريك كما أنه يمتلك قدرات جسدية مميزة ويبحث رجل الحوت عن المرأة الجميلة المثيرة التي تشاركه عواطفه ومشاعره وتلبي رغباته.

رجل برج الحوت والجنس حيث أن عندما يقع رجل برج الحوت في الحب لا يتردد في القيام بأى شيء في سبيل إسعاد شريكته ويشترط الحب كشيء أساسي من أجل أن يمارس رجل برج الحوت الجنس.

من صفات برج الحوت والحب يغرق في الحب تماماً وحياته بدون حب هي حياة بلا معنى وينعكس ذلك على علاقته الجنسية حيث أن حب جيد يؤدي بالضرورة عنده إلى جنس جيد.

الأوضاع الجنسية المفضلة لبرج الحوت

الأوضاع الرومانسية التي تسمح بمزيد من التواصل الحميم والرومانسي أثناء العلاقة الجنسية، لأنه بفضل ممارسة الحب وليس ممارسة الجنس، والوضع المفضل لرجل برج الحوت هو وضع " الجبل السحري –magic mountain " وهو أن يجلس الرجل على مؤخرته على السرير مائلاً بنصفه العلوي للخلف قليلاً واتكائه على يديه من خلفه وتكون رجليه على شكل رقم 8 والمرأة في نفس الوضع في مقابل الرجل بشكل يسمح بإيلاج الرجل قضيبه في مهبلها ويكون الشريكان هما المسؤولان عن الحركة الجنسية فتفاعل الطرفين وحميميتها هي المحرك الأساسي لفعل العلاقة الجنسية.

من صفات برج الحوت والجنس المرأة أنها تفضل وضع " spooning" بحيث تستلقي على أحد جانبيها والرجل من خلفها تماماً بنفس وضعيتها ويلجها من الخلف وهذا الوضع حميمي للغاية ويسمح للرجل بضم امرأة الحوت إليه والهمس فى اذنها بكلمات الحب وكذلك يسمح بتقبيل رقبتها وهو ما يثيرها بشدة.

الأبراج الملائمة لبرج الحوت

برج الحوت : بشكل يتوافق مع معظم الأبراج جنسياً لأنه رومانسي بطبعه ويحب إرضاء الشريك الجنسي أكثر من إرضاء نفسه لذلك الحوت مع الحوت يمثل حالة خاصة من التفاني في العلاقة الجنسية والعاطفية بينهم وبين بعض.

برج السرطان : من الأبراج المائية العاطفية مثل الحوت ويتوافق جنسياً بنسبة كبيرة مع الحوت فهو يفضل العلاقة الجنسية المبنية على العلاقة العاطفية ولكن علاقتهم قد تكون مهددة بسبب أن الحوت صاحب قلب كبير كما ذكرنا وقد يخون شريكه وهو ما لا يقبله مواليد السرطان أطلاقاً.

برج العذراء: من محبي الغزل والمداعبات الرومانسية وكلام الحب أثناء العلاقة الجنسية وهو ما يجعله أكثر ملائمة جنسياً مع مواليد برج الحوت الذي يفضل تلك الممارسات الرومانسية والتى تثيره جنسياً لأبعد حد.

برج الحوت والجنس بالتفصيل