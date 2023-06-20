تفرح المرأة كثيرًا عند تعلم بأنها حامل، خاصة إذا كان الحمل الأول، بينما يكون الشعور العكس عندما يخبرها الطبيب بأن الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، وهذا الأمر ليس بسهل، لذا لا يتأخر الطبيب في اتخاذ الإجراءات لإنزال الجنين الميت، وهذا الأمر ليس بسهل على المرأة، تمر بأيام شديدة الصعوبة وقد تتعرض للإصابة بالاكتئاب وغير ذلك من الاضطرابات النفسية، لذا لا بد من الدعم النفسي للمرأة خلال هذه الفترة، كما ينصح عند الشعور بأي أمر غير طبيعي خلال فترة الحمل لابد من التوجه إلى الطبيب في أقرب وقت.

توقف نبض الجنين وعدم وجود علامات إجهاض

تختلف علامات توقف نبض الجنين على حسب شهر الحمل، إذ قد تتعرض المرأة للإجهاض خلال أول ثلاثة أشهر سواء بنزول دم أو الإصابة بالنزيف المهبلي وعدم اختفاء علامات الحمل، وربما يكون الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، لكن قد تشعر المرأة باختفاء أعراض الحمل، لذا يفضل متابعة الطبيب لمتابعة حركة ونبض الجنين، وريما قد يموت الجنين في بطن أمه في الشهور الأخيرة لعدة أسباب وهذا أمر شديد الخطورة، لذا سنوضح علامات الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض بمراحل الحمل المختلفة.

1. الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض في الشهور الأولى

قد تلاحظ المرأة علامات توقف نبض الجنين في الشهور الأولى من الحمل، ومن أشهر هذه العلامات:

انخفاض درجة حرارة جسم الحامل.

اختفاء أعراض الحمل مثل آلام الثدي.

الشعور بأن البطن فارغة تمامًا، واختفاء القيء الصباحي.

2. الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض في الثلث الثاني والثالث

تختلف أعراض وفاة الجنين في هذه الشهور عن الشهور الأولى، يمكننا القول بأن وفاة الجنين خلال هذه الشهور من الأمور النادرة الحدوث، لكن هناك عدة أسباب لحدوث هذا الأمر، سنوضحها بعد ذلك، من أبرز الأعراض:

آلام شديدة بمنطقة أسفل الظهر والبطن.

نزول إفرازات مهبلية مخالطة بالدماء.

عدم الشعور بحركة الجنين.

الشعور بنزول البطن مع الشعور بثقل في البطن.

الشعور بقلة حجم الثدي وعد الشعور بآلام عند الضغط عليه.

في بعض الحالات قد يكون الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، ويظهر ذلك في السونار.

أسباب توقف نبض الجنين في بطن الأم

ترجع أسباب حالات الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض إلى العديد من الأسباب التي يُرجى مَعرفتها عند حدوث الحمل لتجنب حدوثها خلال فترة الحمل، ومن أبرز هذه الأسباب:

عدم الاهتمام بالتغذية السليمة للحامل والصحة البدنية. تجاوز المرأة سن الأربعين وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأم والجنين. تلعب العوامل الوراثية دورًا بارزًا في حدث مثل هذه الحالات. وجود مشاكل في الرحم وانفصال المشيمة يؤدي إلى وفاة الجنين. الحمل خارج الرحم. إصابة الجنين بالتشوهات والعيوب الخلقية يؤدي إلى توقف نبض قلبه. كثرة تناول المنبهات وشرب الكحوليات والتدخين أيضًا. كما تلعب سوء الحالة النفسية للأم الحامل دورًا كبيرًا في تعرض الجنين للوفاة لذا يُنصح دائما بتجنب تعرض الحامل للاضطرابات النفسية.

طرق الوقاية من تعرض الجنين للوفاة في بطن الأم

هناك بعض الإجراءات والتدابير التي يجب على الأم اتخاذها لعدم حدوث حالات الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، ومن أبرز هذه التدابير:

الحفاظ على التغذية السليمة والحرص على عدم زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه.

متابعة الأم لحركة الجنين التي في الغالب تبدأ من بداية الشهر الرابع حتى الولادة.

تجنب تناول الأطعمة الغير ناضجة والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل: اللانشون، السوشي، وغير ذلك من الأطعمة الغير كاملة الناضج.

الابتعاد عن تناول الكحوليات والمشروبات الغازية.

تجنب الإكثار من تناول المنبهات والمواد التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

الحرص على اتباع إرشادات الطبيب.

تجنب تناول أي أدوية إلا بمراجعة الطبيب.

ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة وتجنب الأعمال الشاقة.

البعد عن الاضطرابات النفسية والتوترات العصبية.

طرق تشخيص وفاة الجنين في بطن الأم

من الصعب أن يشخص الطبيب حالة الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، إلا بعدما يستمع إلى الأعراض التي يعاني منها الطبيب، لكن يعد السونار أو الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية هو أفضل وسيلة للكشف عن الجنين، كما يقوم بعض الأطباء بالفحص المهبلي للتأكد من موت الجنين من عدمه، في بعض الحالات لا يقوم الطبيب بتأكيد توقف نبض الجنين إلا بعد عدة أسابيع خاصة في مراحل الحمل الأولى.

طرق التوليد للجنين المتوفي في بطن أمه

تختلف طريقة توليد الجنين الميت حسب مرحلة الحمل التي تمر بها الأم، في بعض الحالات قد ينتظر الطبيب بعض الوقت ويصف للحامل بعض الأدوية التي تساعد في التخلص من الجنين بنزول كتل دموية، وبعد ذلك يعمل على تنظيف الرحم، لكن إذا لم تجدي هذه الأدوية قد يضطر إلى دخول الأم لإجراء الولادة الطبيعية باستخدام التخدير الكلي أو الموضعي، لإخراج الجنين من خلال إحدى الطرق التالية:

1. الولادة الطبيعية

يقوم الطبيب بتخدير الأم كليًا أو باستخدام البنج النصفي ويبدأ في توسيع عنق الرحم، إذا لم يتوسع بشكل تلقائي، ويخرج الطبيب الجنين من المهبل على هيئة تكتلات دموية إذا كان في الشهور الأولى.

التمدد والإخلاء

يلجأ الطبيب إلى هذه العملية إذا صادف حالة الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، إذ يقوم الطبيب بإخراج الجنين بشكل شبه طبيعي إذا كان في الثلث الثاني من الحمل.

يمكننا القول بأن المرأة الحامل قد تتعرض لحالة الجنين ميت ولا يوجد علامات إجهاض، لكن ربما تتفادى حدوث هذا الأمر إذا قامت بإتباع إرشادات الطبيب، واتبعت الاحتياطات السابق ذكرها، لكن إذا تعرضت الأم لمثل هذه الحالات سيكون عليها من الصعب تجاوز ذلك لوحدها، لذا لا يمكننا أن ننكر دور الدعم المعنوي في تجاوز هذا الأمر، كما يجب عليها طلب يد العون إذا استدعى الأمر ذلك.