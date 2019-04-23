الجوافة .. فوائد وأضرار

في دراسه أكد باحثون أن الجوافة من الفواكه ذات الرائحة المحبوبة لدى الكبار والصغار وتتميز بفوائد عديدة سواء في ثمرتها أو في أوراقها وجذعها حيث أنها علاج فعال للإسهال، فهي تحتوي على نسبة قليلة من المواد السكرية، وقليل من المواد الذهنية والبروتينية وكميات كبيرة من فيتامين “أ” وفيتامين “ج”، بالإضافة إلى احتوائها على الأملاح المعدنية أهمها: الكالسيوم والحديد والفوسفور، يؤكد الخبراء أن معظم الفيتامينات تتركز في قشرها , ولذا ينصح بعدم تقشيرها والإكتفاء بتنظيفها جيدا ، وتعتبر الجوافة أغنى الفواكه بفيتامين”ج” فهي تحتوي على أكثر من 4 أضعاف ما يحتويه البرتقال ، وتحتوي أيضا على مادة “الليكوبين” وهي مادة مضادة للسرطان وهناك بعض الأبحاث التي تشير إلى فائدة التفاح والجوافة في خفض الكوليستيرول وضغط الدم ، وينصح بعدم أكل الجوافة خضراء لأن قشرتها تحتوي على سموم قبل النضج، وبنفس الوقت عدم أكلها ناضجة جدا لأنها تفقد خواصها المفيدة، يفضل أكلها متوسطة النضوج .

اضرار الجوافه :

يجب الحذر من تناول ثمار الجوافه الغير الناضجة لأنها قد تؤدي إلى الأصابة بالتسمم لان قشرتها تحتوي على سموم قبل النضج، وبنفس الوقت لا يجب أكلها ناضجة جدا لأنها تفقد خواصها المفيدة ، يفضل أكلها متوسطة النضوج .

فوائد الجوافه العلاجيه :

– نزلات البرد ومقاومة أعراض البرد لدي الأطفال وعلاج السعال .

– الوقايه من مرض الإسقربوط .

– مادة طبية قابضة ومعالجة للجروح وألم الأسنان .

– يستخدم لحاء شجر الجوافة في دباغة الجلود ومواد الصبغة .

– تحمي الجسم من خطر السرطان و أمراض القلب .

– ينصح بها للذين يعانون من الاسهال .

– ينصح بتناولها في بداية سن البلوغ وللمرأة الحامل .

– نسبة السكريات تعتبر منخفضة إلى حد كبير في ثمار الجوافة ، الأمر الذي يجعلها ملائمة

– لمرضى السكري أكثر من باقي أنواع الفاكهة .

– العنايه بالبشره حيث تحتوي الجوافة على فيتامين A, B, Cونسبة كبيرة من الماء مما يساهم فى تجنب المشاكل الجلدية .

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