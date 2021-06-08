صفات برج الجوزاء وما هي أحجاره الكريمة

من صفات برج الجوزاء حاد الذكاء، ولكن يملك برج الجوزاء شخصيتين مختلفتين فهو شخص اجتماعي وجاهز للمرح وقد يتحوّل شخص الجوزاء فجأة إلى شخص جديّ ورصين ولا يهدأ.

شخصية برج الجوزاء على العموم عاطفي جداً ومحبوب من الجميع بسبب تواضعه وبساطته في التعامل مع الغير.

برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثني عشر من دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويقع في الجهة الشمالية للسماء، حيث تمرّ الشمس فيه من 21 مايو إلى 21 يونيو عند أواخر الربيع.

ما هو حجر برج الجوزاء؟

حجر الياقوت الاصفر هو الحجر المناسب لبرج الجوزاء، أفضل الأحجار الكريمة التي تساعد مواليد برج الجوزاء في الحصول على الهدوء والراحة النفسية هي الياقوت الاصفر والعقيق اليماني، وكذلك الكوارتز الاصفر.

فهذه الاحجار تجلب الدهشة كما يقال عنها لمواليد برج الجوزاء، فهم من الأحجار الكريمة التي تشتهر بقدرتها على تحفيز جسم الانسان وصحته، فهو يمتلك العديد من الخواص المهدئة.

صفات برج الجوزاء بالتفصيل

يُعتقد أن شخصية مواليد برج الجوزاء تشتهر بكونها شخصية ازدواجية ومتناقضة، حيث إن مواليده متجددون في كل لحظة، ولا يستقرون كثيراً في العديد من المواضع، كما ويخلفون الوعود.

اهم صفات برج الجوزاء أنهم يملون سريعاً ويتميزون أيضاً بذكائهم، حيث يفكرون بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزهم بالأمور المنطقية والحسابية، ويعرفون بحسهم الفكاهي المحبب للمحيطين بهم، وبحساسيتهم العالية.

يثقون بأنفسهم بشكلٍ يساعدهم على التغلب على أغلب متاعب الحياة، ولا بدّ من الإشارة إلى تمتعهم بشخصية مستقلة للغاية، حيث لا يتمّ إجبارهم على فعل أي شيء، كما أنهم بحاجة لتجربة العالم بطريقته الخاصة، ويعتبرون التغيير والحرية من الأساسيات المهمّة لهم.

صاحب برج الجوزاء يُعتقد أن نقاط قوته تشمل كونه حنوناً وفضولياً، أما نقاط ضعفهم فيُعتقد أنها تشمل العصبية، وغير الاتساق، وعدم الحسم، ويُعتقد أن مواليد برج الجوزاء اجتماعيون.

المولود في برج الجوزاء لهم قدرة كبيرة على التواصل وجاهزون دائماً للمتعة والتسلية، ويُعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى شخصيتهم المزدوجة، ويمكنهم أحيانأ أن يكونوا جادين وفضوليين للغاية، فهم يسعون إلى تعلم كل شيء ممكن عن العالم، وعادة يشعر الأشخاص الذين يولدون في هذه العلامة الفلكية كما لو أن النصف الآخر مفقود، لذلك فهم قد يبحثون باستمرار عن أشخاص جدد يتحدثون إليهم.

طريقة تفكير مواليد برج الجوزاء

يُعتقد أن مواليد برج الجوزاء يتميزون بسرعة تفكيرهم، وبتأثرهم بكوكب عطارد، وهو الكوكب المسؤول عن الإدراك، والتفكير، والذكاء، كما أنهم يميلون بشكلٍ كبير للإلمام بالشكل العام لأي مشكلة، حيث لا يتعمقون كثيراً في التفاصيل، بالإضافة إلى اجتهادهم بالدراسة، إلا أنّهم قد يتسرعون في اتخاذ مواقفهم؛ لأن تفكيرهم يسبق الحدث، مما قد يوقعهم في المشاكل.

طريقة حب مواليد برج الجوزاء

يعتقد أن مواليد برج الجوزاء يعبرون عن مشاعرهم بطريقة مميزة، إلا أنّ أغلب ذكوره يميلون إلى اللهو واللعب بالمشاعر، خاصّةً في مرحلة المراهقة، وبداية سنّ الشباب، ثم يتغيرون نسبياً مع التقدّم في العمر، وينصح مواليد الجوزاء بالبحث عن الاستقرار والصدق في مشاعرهم قبل التورط مع الحبيبة، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ امرأة برج الجوزاء تتميّز بجاذبيتها، ومهارتها في إيقاع الحبيب.

يُعتقد أن أولئك الذين يولدون في هذا البرج يرون الحب من خلال التواصل والاتصال اللفظي، ويُعتقد أنهم على استعداد لقضاء الكثير من الوقت دون شريك حتى يجدوا الشخص المناسب القادر على التوفيق بين ذكائهم وطاقتهم المرتفعة، كما أنهم بحاجة إلى الإثارة، والتنوع، والعاطفة، وعند عثورهم على الشريك المناسب فإنهم يكونون عادة مخلصين له وعازمين على تقديره وتقدير حبه، ويُعتقد أن التحدي الأكبر الذي يواجه حب مواليد هذا البرج هو العثور على العاطفة التي تستمر مع تقدمهم في العمر.

المهن المناسبة لمواليد برج الجوزاء

يُعتقد أن مواليد برج الجوزاء تناسبهم العديد من المهن الحرّة، والمهن التي تعتمد على العمليات التي تعتمد على الحسابات، والتفكير، كما أنّهم ينجذبون إلى الأعمال الفنية، كما قد يبرعون فيها.

برج الجوزاء والمزاج

يتميّز مولود برج الجوزاء بقدرته على الاستجابة الفورية للحالات المختلفة، ولديه مزاج عصبي، وعواطف متضاربة باستمرار في عفوية منفعلة، ومن نقاط ضعفه سطحيته، حيث يحكم على الآخرين من خلال الطريقة التي يتعاملون بها معه، مما يكون له العديد من الانطباعات الخاطئة عن الناس، مما يوقعه في العديد من المشاكل، كما أنّه قد يعاني من الشعور بالنكد والإحباط، إلا أنه لا يظهره غير لأصدقائه وأسرته.

برج الجوزاء والعمل

يميل مولود برج الجوزاء الى تفريق طاقته على العديد من المهام، حيث لا يستطيع التركيز على شيء واحد، الأمر الذي يدفعه لترك العديد من المشاريع غير المكتملة وراءه، وفي حال ركّز طاقاته في مكان واحد، سيستطيع إكمال مشروعه بإبداع ونجاح.

يُعتقد أن مواليد الجوزاء في حاجة دائمة إلى التحفيز الذهني، ويُعتقد أن تكون الوظيفة الأنسب بالنسبة إليهم هي تحدي عقولهم، فهم ماهرون، ومبدعون، وغالبًا ما يكونون أذكياء للغاية، مع الحاجة إلى بيئة عمل ديناميكية، والكثير من الاتصالات الاجتماعية التي تقابلهم في المكتب، ويُعتقد أن أفضل الوظائف التي يمكنهم اختيارها هي تلك الخاصة بالتجارة، والاختراع، والكتابة، والخطابة، والمحاماة، وذلك يُعتقد أنه يشمل أية مهنة تمنحهم الفرصة للتواصل بحرية، مع إبقائهم في حالة حركة وانشغال دائم في جميع الأوقات، ويُعتقد أنهم كذلك يصلحون بشكل كبير لشغل الوظائف متعددة المهام، وحل المشكلات، وتقديم أفكار جديدة للحياة ، فهم يكرهون العمل الذي يبقيهم عالقين في مهام متكررة وروتينية، أو الوظائف التي لا تسمح لهم بالتألق والإبداع في مختلف مجالات الحياة.

يُعتقد أن أغلب مواليد هذا البرج لا يقضون الكثير من الوقت في التفكير في المكان الذي سيكسبون منه المال، فهم بحاجة إلى أسس قوية للحفاظ على مواردهم المالية تحت السيطرة والتنظيم، مما يمنحهم شعوراً بالثقة والأمان.

مواليد برج الجوزاء والصداقة والعائلة

يُعتقد أن مولود برج الجوزاء يكوّن العديد من الصداقات المثيرة للاهتمام، فهو يفضّل ترك بصماته على كلّ من يعرفه، إلا أنه طائش، ويختفي لفترة طويلة بهدف التعرّف على أصدقاء جدد، وأماكن جديدة، إلا أنه غالباً ما يعود برفقة أشياء وأفكار جديدة لمشاركتها وتعليمها للآخرين، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحياة ممتعة برفقة الصديق الجوزاء، ففي حال الحاجة للمشورة لا بدّ من سؤاله، حيث يحبّ مولود برج الجوزاء من يسأله، بالإضافة إلى أنه يجيد فنّ التواصل والاتصال مع الآخرين، كما أنه نصوح للغاية، وكريم جداً مع أصدقائه، حيث يمضي الكثير من الوقت معهم، وبالرغم من أنه اجتماعي إلا أنه دوماً ما يحتاج إلى وقت لنفسه.

يُعتقد أن أولئك الذين يولود في برج الجوزاء اجتماعيون للغاية، ويحبون قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، وخاصةً أفراد الأسرة الأصغر منهم سناً، وهم يتمتعون بالكثير من الاتصالات الاجتماعية، ويحبون الدردشة الحديث مع العائلة والأصدقاء، ويبحثون دوماً عن التفاهم، وعن أشخاص ذوي إرادة قوية للتواصل معهم، دون الحاجة الكبيرة للحديث والكلمات المنطوقة.

كما أنّ أولئك المولودين في برج الجوزاء يعتبرون أن الأسرة مهمة جدًا بالنسبة إليهم، كما أنهم يولون أطفالهم عناية كبيرة، وبمجرد ولادتهم فإنهم يبنون معهم علاقة عاطفية قوية، كما يكونون متواضعين وهادئين مع أولئك الذين يشاركوهم في المنزل، وعلى الرغم من كثرة المسؤوليات في حياتهم العائلية والتي يمكن أن تشكل تحدياً جدياً لطبيعتهم، إلا أنهم سيجدون طريقة فعالة لإنجاز كل ما هو مفترض منهم وعلى أكمل وجه.

صفات برج الجوزاء الرجل

يتميّز رجل برج الجوزاء بالقلق الدائم.

يحب أن يكون بذهن المرأة وعقلها في جميع الأوقات.

من صفات برج الجوزاء الرجل يحبّ رجل برج الجوزاء أن يصرّح دوماً لمحبوبته عمّا يجول في خاطره.

يحبّ رجل هذا البرج أن يصرّح لمحبوبته عن حبّه في كثير من الأحيان ومن دون سبب.

صاحب هذا البرج من الرّجال ذو خيال واسع خصب.

يحب صاحب هذا البرج من الرجال أن يُشعر من يرافقه بالأمان.

صفات برج الجوزاء المرأة

من صفات برج الجوزاء المرأة أنها تتمتّع بشخصيّات ووجوه متعدّدةً .

إن المرأة في برج الجوزاء صاحبة وفاء لزوجها حتى بعد موته.

من صفات برج الجوزاء الانثى انسانةٌ قلقة كثيراً.

صاحبة هذا البرج تحبّ أن تكون ربّة بيت بمعنى الكلمة.

صاحبة هذا البرج تناقض ذاتها أحياناً.

صفات برج الجوزاء الرجل فى الحب

صفات برج الجوزاء الرجل فى الحب أنه يتميز بشخصية ساحرة ويحب المغازلة.

ليس من السهل على أي امرأة مقاومة برج الجوزاء الرجل خاصة وأنه ذو شخصية مرحة.

برج الجوزاء الرجل رومانسي إلا أنه لا يحب إظهار عواطفه ويفضل أن يعكس لمن حوله أنه ليس لديه مشاعر.

صفات برج الجوزاء المرأة في الحب

من صفات برج الجوزاء المرأة في الحب هي المخلصة والوفية التي تجعل جميع الأيام مليئة بالفرح والسعادة.

المرأة من برج الجوزاء تعشق بكل عواطفها وتهتم بشريك حياتها وتؤمن له جميع وسائل الراحة.

ويمكن للمرأة من برج الجوزاء الوقوع في علاقة عاطفيّة بسرعة كما أنّها تمل منها بشكل أسرع، وذلك لبحثها الدائم عن الشخص ذي طابع مرح وغير نكد.

المرأة برج الجوزاء تبدأ بطرح الأسئلة على شريك حياتها مما يجعله يعتقد بأنها تحقق معه أو تشك به إلا أنها لا تلتفت لمثل هذه الأشياء حيث يكون دافعها من وراء هذه الأسئلة التعرّف على تفاصيل حياته الدقيقة والاطلاع عليها.

مميزات برج الجوزاء

يتميز برج الجوزاء بالذكاء الفطري وحب الاستكشاف اللذان يدفعان مواليد برج الجوزاء إلى خوض المغامرات الممتعة بحثاً عن المعرفة، مما يمنحهم المزيد من المساحة لاستكشاف الناس والأماكن.

حالة الانطلاق في الحياة التي يتمتع بها الجوزاء تضمن له أن يصبح محط اهتمام الجميع، خاصة خلال التجمعات، ويزداد اعتماد الجوزاء على ميزة الذكاء كلما اندمج أكثر في الحياة العملية.

كما أن تفضيل ترك القيادة والعمل بحرية أكبر يمنحه المزيد من النجاح والمساهمة الفاعلة في الأعمال التي يدخل فيها، وفي إطار الصداقة يمتلك الجوزاء عدداً كبيراً من الأصدقاء والمعارف الذين يفضلون صحبته بسبب خفة ظله والاهتمام بالتفاصيل الإنسانية وحسن خلقه، ويمكن أن يكون مولود الجوزاء أباً صالحاً شديد التعلق بالمنزل والأسرة إذا ما شعر بالأمان في الحياة والحب من قبل الشريك.

عيوب برج الجوزاء

يمكن اعتبار أبرز عيوب مواليد الجوزاء الانجراف وراء الرغبات والأهواء، فتكون كل القرارات سريعة الاتخاذ وسريعة التنفيذ، وفي حالة الفشل أو الدخول في مشاكل تعطل من سير الأمور يبدأ في التراجع بسرعة كبيرة، ولا يصر على استكمال ما بدأ، وينسحب هذا الأمر على العلاقات العاطفية أيضاً.

كما تؤدي كراهية الجوزاء للحياة الروتينية إلى عدم الاستقرار في الأعمال والالتزام في العديد من الجوانب الحياتية، الأمر الذي يصبح معه من الصعوبة بمكان أن يحصل على فرصة للنجاح في حالة عدم القدرة على ممارسة التجارة أو وجود موهبة يمكن أن تكون مصدر دخل، ومن المشهور كذلك عن الجوزاء القلق والرغبة الشديدة في وجود صحبة دائمة، الأمر الذي يدفعه أحياناً إلى الارتباط والدخول في مغامرات الزواج غير المحسوبة ودون وجود علاقة قوية وصادقة.

بالإضافة إلى حب الثرثرة الشديد لدى مواليد هذا البرج من الذكور والإناث بدرجة تجعل من الصعب إجراء نقاش جاد وعميق معهم دون قضاء وقت طويل في الحديث عن أمور سطحية وغير ذات قيمة، وهي أمور تجعل من الصعب تفهم أحلام وتطلعات الجوزاء بوضوح.

مشاهير برج الجوزاء

الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

هنري كيسينجر.

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

الأمير فيليب.

الفنانة المصرية فاتن حمامة.

نتالي بورتمان.

الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

الممثل المصري محمود عبد العزيز.

حقائق عن برج الجوزاء