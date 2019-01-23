فوائد الحمص الأخضر "الحاملة" من الناحية الصحية
تعتبر الحاملة من الأغذية التي تساعد في تخفيف الوزن
لكل محبي الحمص الأخضر "الحاملة" ومع اقتراب موسمها نستعرض لكم في هذا المقال أهم فوائدها الصحية:
1- يعتبر من الأغذية التي تساعد في تخفيف الوزن وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية المشبعة .
2- يحتوي على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية .
3- يغني النباتيين عن اللحوم وذلك لأنه غني بالبروتين اللازم النباتي .
4- يساعد في تفتيت حصى الكلي .
5- يقلل من الكوليسترول الضار في الدم .
6- يحفز عمل الجهاز المناعي .
7- يوازن سكر الدم لمرضى السكري .
8- يحسن عملية الهضم ويعالج الإمساك .
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