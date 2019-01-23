تعتبر الحاملة من الأغذية التي تساعد في تخفيف الوزن

لكل محبي الحمص الأخضر "الحاملة" ومع اقتراب موسمها نستعرض لكم في هذا المقال أهم فوائدها الصحية:

1- يعتبر من الأغذية التي تساعد في تخفيف الوزن وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية المشبعة .

2- يحتوي على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية .

3- يغني النباتيين عن اللحوم وذلك لأنه غني بالبروتين اللازم النباتي .

4- يساعد في تفتيت حصى الكلي .

5- يقلل من الكوليسترول الضار في الدم .

6- يحفز عمل الجهاز المناعي .

7- يوازن سكر الدم لمرضى السكري .

8- يحسن عملية الهضم ويعالج الإمساك .

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