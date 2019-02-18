عزيزتي الحامل: تعرفي على فوائد الزبيب

يعتبر الزبيب من الوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية ذات الطاقة العالية

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة المفضلة لدى الجميع، وهو من الخيارات الغذائية الجيدة لصحة الحامل وجنينها، ويتم الحصول على الزبيب عن طريق تجفيف العنب، ويُستخدم الزبيب على نطاق واسع في الطهي والحلويات في جميع أنحاء العالم. ويمكن للحامل تناول الزبيب كوجبة خفيفة صحية، أو يمكن تضمينه في الأطباق المختلفة، أولا تعالي نتعرف على فوائد الزبيب للحامل .

وجبة غنية بالطاقة والمعادن: يعتبر الزبيب من الوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية ذات الطاقة العالية.

يعالج الإمساك: ينتفخ الزبيب عند تناوله لأن الألياف الموجودة فيه تنكمش في الشكل الجاف، ثم تعود للانتفاخ بسبب السوائل الطبيعية، وهذا يضيف حجم كبير للطعام الذي يتحرك عبر الأمعاء، ويساعد في النهاية على الحد من الإمساك، ويعتبر نوع الألياف في الزبيب من الألياف الغير قابلة للذوبان، لأنه يمتص الماء ويزيد في الحجم. بالإضافة إلى قدرة الزبيب على الحد من الإمساك أثناء الحمل، فيمكن أن يساعد أيضًا في إيقاف البراز السائل، عن طريق امتصاص السوائل وتقليل الإسهال.