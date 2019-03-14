الحبوب البيضاء على الوجه: أسباب ظهورها، وطرق علاجها

من أسباب ظهور الحبوب البيضاء تراكم الزّيوت على الوجه

الحبوب البيضاء هي الحبوب التي تظهر على الوجه رأسها أبيض وتظهر بعد فترة من تجمّع الحبوب تحت الجلد نتيجة لانسداد المسامات، فعند بداية سنّ المراهقة تصبح هنالك تغييرات كثيرة للشخص، هذه التّغييرات نفسية وأيضاً فسيولوجية، وقد يحدث أن تتغيّر حالتك النّفسية وتتعرّض للإجهاد الجسدي أو العقلي، وبسبب هذه التّغييرات تظهر حبوب على الوجه وهذه الحبوب تكون مزعجة للفتاة أو للشاب، وأكثرها الحبوب ذات الرّؤوس البيضاء التي تظهر في كلّ مكان في الوجه وتترك أثراً إذا تعاملنا معها بشكلٍ خاطئ للتخلص منها، وقد تظهر للمراهقين والبالغين.

من أسباب ظهور الحبوب البيضاء:

1- تراكم الزّيوت على الوجه، خاصةً في البشرة الدهنية فعندما تتجمّع الزيوت على الوجه وتغلق المسامات فتظهر هذه الحبوب في جميع أنحاء الوجه.

2- تناول المأكولات التي تحتوي على الدّهون والزيوت، لأنّ البشرة الدهنية تتأثّر في تلك المأكولات مثل الشوكولاتة، والمكسّرات، والوجبات التي تحتوي على الكثير من الدهنيات.

3- قد يكون للعامل النّفسي دور كبير في ظهور تلك الحبوب على الوجه، فعند الدراسة أو الشّعور بالخوف من شيءٍ ما أو التّعرض للتعب النّفسي تظهر هذه الحبوب.

4- اقتراب موعد الدورة الشهرية عند الفتيات.

5- إهمال العناية بالبشرة وعدم غسلها جيداً وعدم الاهتمام لأمرها.

6- التعرّض لفترة طويلة لأشعة الشمس مباشرةً.

7- استخدام بعض المستحضرات غير الطبيّة.

علاج الحبوب البيضاء:

1- استشارة الطبيب فقد يعطيك علاجاً للتخلص من تلك الحبوب نهائياً.

2- غسل الوجه جيداً مرتين أو ثلاث مرات في اليوم باستخدام غسول للوجه.

3- استخدام التونر لتعقيم الوجه، أيضاً لإلغاق المسام حتى إذا تعرّض الوجه للشوائب لا تضرّ بالوجه.

4- استخدام كريم واقٍ من الشّمس، واستخدمي الواقي ذو الحماية العالية.

5- عدم لمس تلك الحبوب أبداً حتى لا يظل لها أثراً فيما بعد.

6- تناول الماء كثيراً؛ لأنّ شرب الماء مفيد جدا لخلايا البشرة.

7- تناول الخضروات والفواكه فهي أفضل للبشرة من المستحضرات الكيماوية والاعتناء الدّائم ببشرتك؛ لأنّ الفواكه تحتوي على نسبة كبيرة من المياه.

8- استخدام كريم التّقشير للوجه لتجديد الخلايا الميّتة في البشرة.

9- عدم استخدام وصفات دون استشارة الطبيب، قد تكون هذه الوصفات مضرّة ببشرتك.

10- النوم جيّداً والابتعاد عن السّهر.

11- استخدام كريم ترطيب للبشرة يناسب نوع بشرتك ليعطيها نظارة.

12- غسل البشرة بماء الورد لتنظيف المسامات.

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