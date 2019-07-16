سحر علي

عدت إليكم أعزائي المتابعين بمقال جديد يهم الكثير منا، سأتحدث هنا عن الحب والعلاقة العاطفية لكل برج بشكل منفصل ونفهم كيف تحب الأبراج، هذا الوصف سيكون مناسباً لمن لديهم مجموعة من الكواكب السريعة في نفس البرج مع الشمس مثل الزهرة وعطارد والمريخ وأيضاً لمن لديهم الطالع من نفس البرج.. وحتى تعرف كيف يحب البرج انظر أيضاً لبرجه القمري. فمن يحمل القمر في السرطان مثلاً وبرجه الشمسي قوس فهو على الأغلب سيتصف في مشاعره بصفات السرطان وشخصية القوس، لأن القمر يمثل المشاعر لدينا وكيفية احساسنا اتجاه الآخرين.

لننطلق الآن ونستمتع مع كل برج بالترتيب.

الحمل في الحب

يعرف الحمل في دائرة الأبراج بأنه طفل الأبراج، خصوصًا من لديه مجموعة من الكواكب السريعة أو الشخصية في الحمل مثل الزهرة والمريخ وعطارد فهو بالتأكيد يحمل خاصية الطفولة والبراءة في الحب، لا ننسى أيضا أن الأطفال تنتابهم موجات الغضب ويحبون المفاجئات .

لذلك فالحمل في الحب يعتبر كتابا مفتوحا يتصرف ببراءة وعنفوان، يسامح كثيراً ويغضب كثيراً وفي لمن يحب ويدافع عنه حتى النهاية، ويعتقد بأن الآخرين مثله تماماً، وبما أن الحمل يعتبر من الأبراج الأساسية والتي تحمل بداية السنة الفلكية بفصل الربيع، وبما أنه برج ذكوري بسبب حاكمه المحارب المريخ، فهو بالتأكيد يحمل صفات الانطلاق والتحدي والتقدم والفرح والبحث عن الجديد دائماً.

فاذا كنت أو كنتي من عشاق الحمل فعليك بأن تتحمل ثوراته المفاجئة وترضي طفولته بالمفاجئات السارة، ولا تكن سهلاً لدرجة كبيرة تجعل الحمل يمل من علاقته بك ولا تكن شديد الغموض لدرجة تجعله يظن بأنك ترفضه، لأنه بكل سهولة لن يبكي طويلاً لعدم حصوله عليك فهو شخصية لا تحب الدخول في حالة اكتئاب بل على العكس سيبتسم ويمضي قدماً باحثاً عن حب جديد.

ارسل اليه بعض اشارات الحب حتى يطمئن بأنه في خط سيره الصحيح ويستمر بعلاقته معك، وبنفس الوقت حافظ على بعض الغموض حتى يستمر في اكتشاف كل جديد معك.

الثور في الحب

من أجمل الأبراج في الحب، برج الثور الذي هو برج ترابي ثابت وأنثوي يحكمه كوكب الجمال والحب والمال كوكب الزهرة، لنا أن نتخيل هذه الصفات ماذا تقدم لعلاقة عاطفية ناجحة، بما أن الثور أنثوي بطبيعته فهو لن يكون متقدماً في شرح مشاعره وعرضها على الطرف الآخر وإن فكر بذلك فهو يعرض مشاعره بطريقة جميلة وراقية جداً، هو من الأبراج الثابتة لذلك إن فكر في الحب وفتح قلبه قد يستمر هذا الحب لفترة طويلة جداً فهو لايحب التغيير لأنه على قناعة تامة بأنه أخذ الوقت الكافي في اختياره لمن يحب، لكن إن فكر في التغيير فتأكد تماماً بأنه أخذ وقتاً طويلاً حتى يصل لتلك النتيجة النهائية، بالرغم من عصبيته فهو نادراً ما يغضب ممن يحب فهو يؤمن بالولاء لمن يحب في كل شيء.

برج الثور الذي يحكم بيت المال في دائرة الأبراج الفلكية فهو يحب أن يتأكد من كل ما يمكن تقديمه لمن يحب من استقرار مادي، وحتى الرجل منهم يفضل المرأة التي تقدم استقراراً منزلياً وليس مادياً مثل اهتمامها بالبيت والأطفال والعائلة وقدرتها على التوفير والطبخ بالتأكيد لأنه ذواق في أكله، ذلك لا يعني أبداً بأن الثور شخصية بخيلة بل على العكس هو لايقتني إلا ماهو ذو قيمة وملابسه أو ملابسها قد تكون من أرقى الماركات العالمية، إنما هو يحب أن يأخذ ما يلزم ويقدم ما يلزم، برج الثور أيضاً الذي يمثل الحواس الخمسة فهو يفضل المظهر الجميل والصوت الجميل والرائحة العطرة والملمس الناعم رجلاً كان أو امرأة.

بالتأكيد من حقه أن يطالب بالجمال والحياة الراقية بما أنه سيقدم كل ما يستطيع من حب واستقرار ووفاء قد يكون لآخر العمر.

الجوزاء في الحب

برج الصداقة كيف يكون في الحب؟؟! هذا البرج المتغيرالهوائي والمفكر الذي يحكمه كوكب التحليل المنطقي والمهارات عطارد هو أيضاً برج يجمع الأنوثة والذكورة لذلك يعرف بالإزدواجية.. من أراد الدخول بعلاقة عاطفية ناجحة مع الجوزاء فعليه أن يتعلم كيف يكون صديقاً قبل أن يكون حبيباً، بطبعه يحب الحياة الاجتماعية الصاخبة ويفضل لفت الانتباه لمجموعة من الناس، ذلك لا يعني بأنه لا يعرف الحب إنما يفضل أن يكون الحبيب متوافقاً معه يميل لنفس حياته ومرحه وحبه لممارسة ألعاب الذكاء.

حين تجلس مع الجوزاء فهو بكل تأكيد يلتفت ويحلل كل ما تقول ويرد عليك بذكاء حاد وبنفس الوقت يلتقتط كل ما يدور حوله من تصرفات وأشخاص بل قد يلقي لهم بنكتة سريعة من باب ابتسم فأنا موجود. شخصية ممتعة في العلاقة العاطفية لا يمكن أن تشعر معها بالملل فتارة تلهو وتلعب وتارة تجعلك تفكر وتحلل ماذا كان يقصد بهذه الحركة أو تلك الكلمة.

رغبته العارمة في جمع الكثير من الأصدقاء لاتعني عدم قدرته على الالتزام لحبيب واحد فهو بطبيعته يحلل بمنطق خاص يجعلك تقتنع بأن حبه لك شيء وعلاقته بالآخرين شيء آخر وحتى تستمر علاقتك معه عليك أو عليكي أن تكون بقدر كافي من الذكاء والجمال حتى تحافظ على اشتعال عقله وقلبه معاً.

السرطان في الحب

هو من الأبراج الأساسية ويتمتع بالقدرة على التقدم وأخذ زمام المبادرة لكن ليس كالحمل مثلاً، فطبيعته الأنثوية التي يحكمها القمر تدفعه للحرص على مشاعره من الآخرين قدر المستطاع لذلك لن يتقدم إلا إذا تأكد بأن الطرف الآخر سيؤمن له ولمشاعره الحماية من الجرح ويقدرها تقديراً كبيراً لأن السرطان يعتبر برج يحكم بيت الأمومة والرعاية بالأطفال والآخرين لذلك تعبيره عن حبه يكون بتقديم الرعاية الكافية والحنان لمن يحب سواء كان رجلاً أو امرأة.

السرطان عموماً تحركه مشاعره اتجاه من يحب وبسبب تقلبات القمر فهو يمر بحالات مزاجية صعبة لذلك يتوقع من الطرف الآخر أن يوفر له الحماية الكافية من هذه التقلبات المتعبة لا أن يكون متقلباً معه، عندها سيتحول لإظهار صدفته الصلبة ويبتعد عن كل ما يسبب له الألم حتى يحمي داخله اللين تماماً مثل السرطان البحري.

من يفكر أو تفكر بالارتباط ببرج السرطان فعليه أن يعلم جيداً أن هذا الشخص بطبيعته يحب البيت الدافئ والحنان ولا يعبر عن مشاعره بالكلام بل بتصرفات الرعاية والأمومة فإن قدم ذلك مثل أن يهتم بملابسك وطعامك ويقوم بتغطيتك عندما تنام ويسهر على راحتك عندما تمرض فاعلم جيداً أنه يحبك حباً كبيراً.

الأسد في الحب

برج الأسد من الأبراج الثابتة النارية والتي يحكمها الشمس، نجم المجموعة الشمسية وملكها لذلك هو يحمل هذه الصفات حتى في علاقته العاطفية، هذا البرج الناري لديه الجرأة الكافية بأخذ زمام المبادرة وتقديم مشاعره ولكن بعد فترة بسيطة من تأكده من ذلك لأنه يعلم تماماً بأن ملوكيته تحتم عليه أن يكون نبيلاً في حبه ويلتزم بكلمته مع من يحب.

هذه الشخصية في الحب رجلاً أو أمراة تجعل أمام عينيها كرامتها أولاً قبل أي شيء فهي لا تقبل أبداً بالإهانة أو الانتقاد حتى ممن تحب فهي تعرف جيداً معنى الذات أو الأنا العليا لديها، لكن إن كانت بعض الكواكب بتأثير سلبي فقد تحول هذه الشخصية الملكية النبيلة إلى شخصية متسلطة عبودية تحاول فرض سيطرتها على الآخر.

إنما عموماً برج الأسد حينما يحب فهو نبيل وكريم ويحب الظهور أمام الآخرين ويفتخر بنفسه كثيراً ويحب أن يكون من يحبه يستحق أن يجلس بجانبه على العرش بنبله وصفاته الكريمة ويتفاخر به أمام الناس، وبما أنه ملك وكريم فهو يمطر من يحب بأرقى الهدايا ويذهب لأرقى الأماكن، حتى أنثى الأسد تجعل من بيتها قصراً لها لو كان بسيطاً وتعامل شريكها بكل رقي وتجعله ملكاً في بيته.

لكن كن حذراً جداً أن تسبب جرحاً لأسد أو لبؤة، فالرد سيكون ملكياً أيضاً وقد تعاقب عقاباً شديداً.

العذراء في الحب

إن كان لديك برج عذراء قوي بمكونات قوية من الكواكب فستظهر عليك صفات العذراء في الحب، فهو برج ترابي يحكمه عطارد الازدواجي لذلك هو يحمل صفات الأنوثة والذكورة في تقدمه في مشاعره ليس مثل المريخ مثلاً، لذلك هو يفضل أن يحلل منطقياً كل ما يشعر قبل أن يقدم على أي خطوة بالتأكيد هذا التحليل قد يفقد العلاقة العاطفية رومانسيتها إلا أننا بحاجة في حياتنا لهذه النوعية من الأشخاص حتى يتحقق التوازن.

لذلك فإن العذراء شخص عملي جداً حتى في تعبيره عن مشاعره، فمثلاً قد يقدم رجل العذراء هدية لزوجته مثل جهاز الكتروني للمنزل أو يدفع شيء من أقساط متعلقة بأمور المنزل وهكذا هو يعتبر نفسه يعبر عن حبه الكبير، وامرأة العذراء تفضل أن تعبر عن مشاعرها بتقديم وجبة غذائية صحية أو منزلاً نظيفاً مرتباً.

إذا أردت الارتباط بعذراء فعليك أن تكون ذكياً ومنطقياً وتعرف كيف ترتب حياتك جيداً لأنه من أكثر الأبراج تنظيماً وتحافظ على نظافة كل ما تملك وأناقتك دليل ذلك.

الميزان في الحب

البرج الهوائي الأساسي الذي يحكمه الزهرة إلا أنه ذكوري فهو مقدام في علاقته وهو يمثل الآخر في دائرة الأبراج الفلكية لذلك هو فطرياً لا يستطيع أن يبقى وحيداً يبحث دائماً عن رفيق يحبه ويبقى معه ويشاركه كل ما لديه من مشاعر أو أفكار فهو بطبيعته اجتماعي جداً، يحب الجمال ويبحث عنه ويحب الرقة الأنوثة والرومانسية. لذلك نستطيع أن نقول أن الميزان هو الأفضل في العلاقات في التعامل مع الآخرين ينجح دائماً في أن يجد حبيباً له بطبيعته الراقية والمتوازنة وكذلك رومانسيته.

يحمل صفات الميزان تحديداً لذلك هو يبحث دائماً عن العدل في علاقته مع الآخر فلا يمكن أن يقبل بأن يكون ضحية إهانة أو سوء معاملة امرأة كان أو رجلاً، بالرغم من رقته ونعومته إلا أن هذا البرج قد يلغي أقرب شخص له في حياته بكل سهولة إذا شعر باضطهاد أو تم استضعافه.

فمن أراد الارتباط بميزان عليه أنه يكون اجتماعيا ويعرف اتيكيت التعامل وأنيقاً بما يكفي ليظهر بجانبه أمام العلن، ويعرف جيداً حقوقه وحقوق غيره فهولا يرضى أبداً بالظلم لنفسه أو للآخرين كيف لا وهو يحاول دائماً أن ينشر رسالة السلام في العالم.

العقرب في الحب

أكثر الأبراج تعقيداً في العلاقة العاطفية، هذا البرج المائي الثابت والذي يحكمه المريخ الذكوري يحمل كثيراً من التعقيد بسبب الماء العاطفي والرومانسي والمريخ المحارب المقدام، فهو برج قاسي من الخارج إنما غاية في الرقة من الداخل مثل السرطان لذلك عليه أن يكون قوياً وحريصاً جداً حتى لا يتعرض للجرح. فهذا البرج يحكم البيت الثامن أكثر البيوت تعقيداً أيضاً فهو بيت التحولات والدراما والأمور المؤلمة لذلك هذا البرج قد يتعرض لكثير من الأذى ممن حوله بالذات في الثلاثين سنة الأولى من حياته ولا يستطيع أن ينسى جرحه بسهولة.

كيف يحب إذن هذا البرج مع كل ما لديه من تعقيدات؟

قد تشعر أحياناً في حضور العقرب بأنك فهمت ما يعني وتكتشف لاحقاً بأنك لم تفهم شيئاً.. لا تعتقد أبداً بأنه إن أحبك سيقول لك أو يرسل لك أي علامة وإن فعل فتأكد أنك فهمت خطئاً، قد يستمر العقرب بالتقرب منك كصديق مقرب لفترة طويلة ويجعلك في حيرة من أمرك هل يحبني أم لا.. لا نعلم، قد يكون فعلاً يحبك ويحاول أن يبقى بحياتك بأي شكل كان وقد يكون فقط صديقاً.

خوفه المستمر من التعرض لأذى في مشاعره يجعله غامضاً قدر المستطاع لأنه إن أحب فقد يكون هذا الحب هو حبه الوحيد للأبد وإن فقد حبه أو جرح سيبقى هذا الجرح مصاحباً له للأبد، كيف لا وهو أكثر الأبراج حساسية وقوة بنفس الوقت.

بالرغم من محاولات العقرب الدخول في علاقات متعددة إلا أنه إن أحب فهو وفي جداً لمن يحب ويدافع عن حبه مثل الجندي المجهول ليبقى معه للأبد. إن أحببت عقرب لا تتأمل كثيراً وابق على طبيعتك التي عرفك بها ولا تتخلى عنه واستمر بالانتظار.

القوس في الحب

برج الفلسفة والفكر الحر المتغير والذكوري فهو يحكمه المشتري، كوكب التفلسفة والتفاؤل والسفر والنظرة المستقبلية، هو مثله مثل الأبراج الذكورية مقدام في مشاعره إن شعر بالحب، يحب السعادة والفرح في علاقته، يبحث دائماً عن الإيجابية والتفاؤل ويشارك من يحب أحلامه المستقبلية وأهدافه حتى أفكاره السياسية.

هو أيضاً من الأبراج النبيلة فلا يحب أبداً أن يتسبب بإهانة لمن يحب ولا يقبل بأن يهان هو كذلك يحب أن يساعد الآخرين وينتظر ممن يحبه أن يشاركه تلك الأفكار الإنسانية ويحب أن يقدم النصائح الفلسفية للحبيب، اجتماعي ويحب المغامرات ويحب الرياضة والحركة ويحب أن يتشارك كل ذلك مع من يحب.

وبما أنه من الأبراج النارية فهو صريح جداً في مشاعره وظاهر لن يتردد أبداً في التعبير عن كل ما في خاطره، وبما أنه من الأبراج المتغيرة فهو قادر جداً على استيعاب الآخر قدر الإمكان بشرط أن يتقبله الطرف الآخر ويتقبل أفكاره وفلسفته الخاصة في الحياة وحريته تحديداً، وإلا لن يستطيع أن يستمر بعلاقته معك فهو بكل بساطة ينهي هذه العلاقة التي قد تحبس حريته أو تحطم فلسفته.

الجدي في الحب

برج أنثوي قوي أساسي من الأبراج الترابية، مع أنه أنثوي إلا أنه أقوى الأبراج الأنثوية فهو مقدام مثل الأبراج الأساسية وعملي أيضاً مثل بقية الترابيين، يحكمه زحل كوكب المهمات الصعبة والتأسيس، لنعرف كيف يحب الجدي؟؟

بما أن زحل يشكل التركيبة الأساسية لهذا البرج فهو لن يقدم على خطوة البوح بمشاعره قبل أن يؤسس لنفسه قاعدة متينة يرتكز عليها أولاً ثم الشريك ثانياً، حتى نساء هذا البرج لن تنظر للحبيب على أنه فارس أحلامها قبل أن يظهر لها مكانته الأساسية المتينة في الحياة.

لذلك هو حذر جداً في مشاعره وأحياناً قد يمنعه زحل من التصريح عن مشاعره لأنه يحدد القدرات، الجميل في هذا البرج هو طموحه العالي في تحقيق النجاح الظاهر في الحياة، فرجل الجدي قد يتأخر في عرض مشاعره على من يحب ولن يختار إلا امرأة طموحة مثله أسست لها قاعدة قوية اقتصادياً واجتماعياً.

إن تعرض الجدي للجرح فهو لن يتوانى أبداً في أخذ قرار حاسم بإنهاء الأمر بطريقة عملية جداً تكاد تقترب لإنهاء وظيفة أو شراكة عمل، ورقة تحمل الشروط والالتزامات وتوقع من قبل الطرفين، ذلك لا يعني أبداً بأنه قاسي القلب إلا أن حياته العملية تحتم عليه عدم الوقوف عند علاقة غير ناجحة.

لا تستطيع أن تعرف بسهولة على وجه الجدي أعراض الحب فزحل يجعله شخصاً يملك القدرة على التحكم بمشاعره ونفسه ليظهر شخصاً صارماً أمام المجتمع. إذا وقعت في حب الجدي عليك النجاح أولاً حتى تحصل على حبه.

الدلو في الحب

عدنا للتعقيد أيضاً مثل العقرب، برج الدلو الهوائي الثابت والذكوري يحكمه زحل التقليدي وأورانوس الحديث تلك التركيبة تجعله معقداً نوعاً ما في فهم نواياه، لأنه البرج الذي يحكم البيت الحادي عشر بيت الإنسانية والأهداف المستقبلية، لذلك هو برج اجتماعي جداً يحب الحرية والانطلاق نظرته دائماً للمستقبل تجعله يسبق عصره، إذا بدأ الدلو بمشاركتك الكثير من طموحاته وأهدافه المستقبلية فتلك علامة جيدة على أنه يفضلك عن الآخرين إنما لا تتأمل كثيراً في الحب فقد تكون أسأت الفهم.

يبحث عن الكيمياء المتكاملة بينه وبين الحبيب الذي قد يكون صديقه بالأساس فهو برج الصداقات يفضل أن يكون صديقه المقرب هو الحبيب. فإن جعلك شخصاً داخل دائرة أصدقائه وقام بتعريفك عليهم فتلك أيضاً علامة قوية بأنه يحبك.

إن تعرض الدلو للجرح قد يتحمل منك الكثير إلا أنه بمجرد وصوله لقرار النهاية فليس هناك عودة فهو ينطلق مثل الهواء. إن أحبك الدلو فبالرغم من انشغاله اجتماعياً إلا أنه بالتأكيد سيجد لك وقتاً حتى يتواصل معك. وإن لم يفعل فعليك أن تجد له العذر دائماً بسبب انشغاله بأمور الإنسانية عموما فهو يعتقد بأنه لا ينتمي لشخص بل وجد ليخدم الآخرين ويحقق الوصول لأرقى الحضارات والعلوم، كثير من العلماء والمكتشفين يحملون برج الدلو.

ان كنت قد وقعت في حب امرأة دلو فعليك أن تكون شخصاً غير عادي مميزاً بكل شيء، اجتماعي وتؤمن بالعدالة الإنسانية والأهم من هذا أن تثق بها وتعطيها المساحة الكافية من الحرية حتى تحقق ما تحلم به.

وإن وقعتي في حب رجل دلو بالتأكيد فأنتي امرأة ذكية، جميلة، أنيقة تؤمن بحرية الآخر واجتماعية، لديكِ إحساس عالي بالمسؤولية اتجاه كل شخص يعيش على هذا الكوكب، تأكدي عندها بأن رجل الدلو سيتمسك بكِ حتى آخر نفس.

الحوت في الحب

آخر الأبراج في الدائرة الفلكية، الحوت الذي يحكمه نبتون والمشتري معاً ذلك البرج الأنثوي والمتغير يعتمد في اختياره على الشريك على مشاعره فقط، فهو يفقد النظرة العملية التي يتمتع بها البرج الترابي مثلاً، ولأنه أنثوي له حساسيته وخصوصيته في التصريح عن مشاعره إلا كان في خريطته كواكب قوية في الأبراج النارية.

يعرف الحوت بتقديمه للتضحيات بالكثير من نفسه وما يملك لمن يحب، يتحمل الألم ممن يحب ويتألم من أجله إن تألم وقد يسامح كثيراً لذلك يخشى عليه من التعرض للأذى خصوصاً في عمر مبكر. وبسبب وجود نبتون أيضاً الذي قد يجعله أيضاً يقدم وعوداً لا يستطيع الوفاء بها حتى يصل لقلبك، بالتأكيد فرمز السمكتين لك أن تتخيل كيف تمسك بهما بيديك العاريتين.. لا يعني أنهم مخادعون إلا أنهم يتمتعون بحياة سرية يمكن أن تحتوي على أي شيء.

إن أحبك الحوت فتأكد أنه سيقدم لك الكثير من التضحيات حتى تكون سعيداً ولديه القدرة على أن يتشكل بأي شكل تحب حتى ترضى، لكن عليك أن تكون حريصاً فلديه حاسته السادسة القوية التي تخبره بكل تأكيد إن كنت صادقاً معه أو تستغله، وإن تألم سيبتعد بكل صمت حاملاً آلامه معه.

إذا أردت أن تكسب قلب الحوت ليس عليك سوى أن تبادله المشاعر بكل صدق وتحترم رقته وتضحيته من أجلك، سيغني حياتك بالكثير من الحب والرومانسية أكثر مما تتخيل.

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