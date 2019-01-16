قل لي ما هو برجك أقل لك ما الحجر الكريم المناسب لك

تركيب كل حجر كريم يختلف عن الآخر من حيث الظروف والعناصر المكونة

الأحجار الكريمة أو الثمينة أو النفيسة أو التَبَر هي أنواع مختلفة من المعادن المتبلمرة مركبة من عنصرين أو أكثر، وتتكون أساساً من مادة السليكا مع وجود بعض الشوائب المعدنية, ويختلف نوع الحجر الكريم باختلاف المادة المكونة بالإضافة إلى السليكا, وتتواجد عادة في مناطق الطمي البركانية، كالحصى البركانية، وبخاصة في مناطق جريان الأنهار البركانية.

تركيب كل حجر كريم يختلف عن الآخر من حيث الظروف والعناصر المكونة ونوع الشوائب المتداخلة خلال عمليات التركيب الأساسية، فالنظام الشبكي الكرستالي المكون لمعظم الاحجار الكريمة الرئيسية متشابه فيما بين تلك الاحجار. والذي يميز حجرا عن الاخر هو عناصر التداخل خلال الانبثاق والتكوين الكرستالي السريع والذي يكرر العادة والنسق والأسلوب للمركز المتنوي عند بداية عملية البلمرة وتتفاوت درجة ألوانها باختلاف درجة الشفافية الناتجة عن عدة عوامل منها نوع المعادن التي تدخل كشوائب على السليكون وبالتالي فإن عدد كبير ومتنوع من الأحجار الكريمة يتكون نتيجة لذلك ويجب الملاحظة ان جميع أنواع الاحجار الكريمة متكونة من عنصرين فاكثر إلا الألماس فهو احادي التكوين من عنصر واحد هو الكربون.

وبعض الأحجار الكريمة تتكون في باطن الأرض على أعماق مختلفة، وقد تتحد مع عناصر أخرى أو تكون في صورة حرة، مثل الياقوت والزمرد والألماس الذي يوجد في بعض الأحيان على عمق 160 متراً تقريبا، ويخرج ضمن الحمم البركانية وناتج الزلازل الأرضية. وأما البعض الآخر فتتكون في المملكة الحيوانية حيث تستخرج من قاع البحر، مثل المرجان واللؤلؤ الذي كان يعد من أجمل وأغلى الأحجار الكريمة في الماضي ولا سيما لؤلؤ الخليج الذي اكتسب سمعة عالمية كبيرة. كما تمنحنا المملكة النباتية الكهرمان الأصفر الجميل.

اختاري الحجر الكريم المناسب لبرجك:

برج الحمل: 21 مارس – 19 أبريل

الماس هو الحجر الكريم الأكثر فاعليه مع مواليد برج الحمل. و الكبش هو الحيوان الأكثر عنداً في الأبراج و يمثل مولود برج الحمل، فهو يعبر عن الدافع لتحسين الحياه دوماً و التطلع للأفضل. مولود برج الحمل دائما ما يسعي لتطوير حياته فهو لا يقف عند حد معين فكما قلنا هو عنيد جداً. اذا ما ارتديت الماس فسيمنحك الكثير من الطاقة للسير في طريق تطوير حياتك الذي تريد

برج الثور 20 أبريل – 20 مايو

الزمرد، تلك الأحجار الخضراء الجميلة فهو أيقونة اللون الأخضر. تقول الأسطورة أن الزمرد تبلور عندما نزلت دموع فينوس الهة الجمال عند الأغريق علي الأرض. لذلك يعتبر الزمرد رمز للعاطفه القوية. عندما يرتدي مولود برج الثور حجر الزمرد فإنه يتآلف مع عواطفه الداخلية و يزيدها قوة و شغف. أنت تكون في أفضل حالاتك العاطفية عند ارتدائك للزمرد.

برج الجوزاء 21 مايو – 21 يونيو

اللؤلؤة هي الحجر الكريم المناسب له. من الصعب تصديق ان هذا الجمال الشديد النقاء يتكون بسبب ذرة رمل تدخل لمحارة ما فتسبب لها الازعاج و التهيج فتنتج اروع الآلئ. هذا التناقض الشكلي يمثل مولود برج الجوزاء و هو أكثر حجر يعبر عن ازدواجية شخصيته. عندما يرتدي مولود الجوزاء الآلئ فهو يشعر بالهدوء و الطمأنينة و يستعد لتقبل نفسه.

برج السرطان 22 يونيو – 22 يوليو

كما مولود برج السرطان ذو وجه قوي يخفي داخله رقته و جمال قلبه كما الياقوت ذو قشره صلبه تخفي جمال الحجر داخلها.عندما يرتدي مولود السرطان الياقوت فأنه يساعده علي أن يحمي مشاعره و لكن بدون اخفائها داخله. الياقوت صديق مولود برج السرطان.

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس

الزبرجد ينافس الزمرد في لونه الأخضر الجميل، و هو الحجر الخاص ببرج الأسد. تقول الأسطورة أن الملكة كليوبترا فقدت تميمة الزبرجد خاصتها و هي في رحلة برية و اكتشفت في نهاية الرحله انها قد تمت خيانتها من قبل حبيبها انطونيو. عندما يرتدي مولود الأسد الزبرجد فأنه يتيح له فهم من حوله و يعزز تلك القدرة الموجودة لديه بالأساس

برج العذراء: 23 أغسطس – 22 سبتمبر

الياقوت الأزرق هو الحجر الأكثر مثالية لمولود العذراء. فعمق زرقة الياقوت يحمي مولود برج العذراء دائماً. حجر الياقوت الأزرق قوي جدا و من الصعب تدميره، و يماثل في قوته قوة مولود العذراء. الطاقة الداخلية للياقوته الزرقاء تشحذ عقل مرتديها و تجعله أكثر قوة و ذكاء.

برج الميزان 23 سبتمبر – 22 أكتوبر

والحجر الملائم له هو العقيق.، فالعقيق له القدرة علي امتصاص الطاقة السلبية من حولك تاركاً لك الطاقة الايجابية. برج الميزان اجتماعي جداً و يعرف كيف يتعامل حتي مع أصعب الناس في التعامل و لذلك يلائمه العقيق فهو يعزز تلك القدرة و يزيده ايجابية. ارتداء مولود برج الميزان للعقيق يزيد قاعدته الاجتماعيه و يحميه من الفهم الخاطئ من الناس له.

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر

علامة برج العقرب الماء، و يظهر لون زرقة البحر الرائع في حجر التوباز. التوباز هو الحجر الكريم الخاص بمولود العقرب وارتداؤه يساعده علي الشعور بالراحه أكثر مع أصدقائه. يمر العقرب بأوقات عصيبه عندما تضطرب علاقته مع أصدقائه و هنا يساعده التوباز علي التغلب علي هذا الشعور و التجاوز عن هذا الاضطراب في علاقاته. صداقات العقرب قوية و ليس من السهل انتهائها و لكن المه شديد اذا ما تعثرت احدي هذه الصداقات. ارتداء التوباز قد يمنع عنه الفهم الخاطئ لبعض الأمور و يساعده علي فهم أصدقائه بشكل جيد.

برج القوس 22 نوفمبر – 21 ديسمبر

يمثله الفيروز و هو أكثر الأحجار هشاشه و رقة. مولود القوس هو شخص متفائل بطبعه. اذا ما ارتدي مولود القوس حجر الفيروز فإنه يزيد من تفاؤله و يمنحه الطاقة لفعل ما يريد. يمكنك أن تحقق ما تريد اذا ما ارتديت حجر الفيروز و كيف لا و انت ترتدي حجرا يتحمل حتي درجات حرارة الحمم البركانية.

برج الجدي 22 ديسمبر – 19 يناير

حجره المناسب هو العقيق الأحمر. هذا الحجر الأنيق يفتح لمولود الجدي آفاق أخري لم يكن يفكر بها و يساعده علي أن يعدل سلوكه و يمضي في حياته بالأسلوب الأمثل. فمولود الجدي متقلب المزاج مثل العقيق الأحمر تتغير ألوانه بتغير شدة الضوء من حوله.

برج الدلو 20 يناير – 18 فبراير

الحجر المناسب له هو حجر الأرجوان. تقول الأسطورة أن ديونيسوس إله الخمر الإغريقي عندما ذرف دموعاً من خمر علي امرأه تركته و جفت هذه الدموع تكون الأرجوان. طبعاً هذه أسطورة مثل سابقتها و يبدو أن الأغريق كانوا مولعين باعادة كل شئ الي آلهه الي حد تصور اله يبكي و يحب! عندما يرتدي مولود الدلو الأرجوان فأنه يحافظ علي اتزانه العقلي و الجسدي فهذه الأحجار تحفظ طاقته و توزعها بصورة صحيحة.

برج الحوت 19 فبراير – 20 مارس

يمثله الزبرجد الأزرق وهو بلون السماء في زرقته الصافيه. تقول الأسطورة أن السماء كانت صلبه يوماً ما و الزبرجد الأزرق هو ما تبقي منها قبل أن تتحول. مولود الحوت يحتاج الي شئ صلب ليتمسك به فطبيعته المائيه تحتاجه بشده. ارتداء مولود الحوت للزبرجد الأزرق تلك القطعه من السماء يمنحه تلك الصلابه و يزيد قوته و بالتأكيد تزيد مظهره جمالاً.

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