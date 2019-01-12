6 طرق هامة لتقليل الحرقة اثناء الحمل

تشتكي أكثر من نصف النساء الحوامل من الحرقة، وخصوصا خلال الثلث الثالث من الحمل. فما هي الحرقة؟

تحدث الحرقة في فترة الحمل لأن الجهاز الهضمي يعمل ببطء نظرا للتغيرات في مستويات الهرمونات لديك. كذالك، فان الرحم المتضخمة تضغط تجويف البطن، الامر الذي يؤدي إلى دفع حمض المعدة إلى أعلى.

هذه بعض الطرق التي يمكن بواسطتها التقليل من حرقة الحمل عندك:

• تناولي وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم بدلا من ثلاثة وجبات كبيرة.

• تناولي الطعام ببطء.

• تجنبي الأطعمة الدسمة، الحارة، أو أي نوع من الطعام الذي يبدو انه يثير الحرقة عندك.

• لا تستلقي مباشرة بعد تناول الطعام.

• احرصي على أن يكون مكان وضع الرأس على السرير أعلى من مكان وضع القدمين.

• اسألي طبيبك عن أدوية دون وصفة طبية المضادة للحرقة.