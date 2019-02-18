هل يمكن أن تكون الحساسية وراثية؟

هل تعاني من الحساسية؟ لست وحدك! وفقاً للجمعية الخيرية للحساسية في المملكة المتحدة، حوالي 21 مليونٍ من البالغين في المملكة المتحدة لديهم على الأقل حالة حساسية واحدة، في حين أن نصف الأطفال وما دون الثامنة عشرة لديهم حالةٍ واحدةٍ أو أكثر من الحساسية.

يوجد عدة أشكال للحساسية، تعرف اليها فيما يلي:

غبار الطلع

عث غبار المنزل

العفن

الدبابير والنحل

الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب

المواد الكيميائية الصناعية والمنزلية

الأطعمة مثل الحليب والمكسرات (خاصة الفول السوداني) والبيض

يمكن للشخص أيضاً أن يتحسس من الفواكه والأدوية مثل البنسلين، والمعادن مثل النيكل بالمجوهرات، والمطاط.

ما هي الأعراض الرئيسية للحساسية؟

يعتمد نوع الأعراض التي يعانيها الشخص على الشيء الذي يتحسس عليه وكيف يحتك معه. على سبيل المثال، قد يصاب المريض بصعوبةٌ بالتنفس إذا كان يستنشق غبار الطلع، أو قد يتطور التهاب جلدٍ إذا قام بتطبيق محلولٍ يحتوي على مادةٍ كيميائيةٍ يتحسس منها، أو قد يحدث الغثيان والقيء في حال تناول طعام يتحسس منه.

العطاس

سيلانٌ بالانف

حكةٌ بالعيون

الصفير عند التنفس

السعال

طفحٌ جلديٌ وحكةٌ (التهاب الجلد)

ما هي أمراض الحساسية؟

حمى القش هي سيلانٌ بالأنف وعطاسٌ وانسدادٌ بالأنف وحكةٌ بالعيون ناجمة عن التعرض لغبار الطلع.

الأكزيما هي التهابٌ وحكةٌ بالجلد التي غالباً ما ترتبط بالحساسية. ويمكن أن تثار الأكزيما بسبب الأطعمة، عث غبار المنزل، غبار الطلع أو شعر الحيوانات الأليفة.

الربو هو نمطٌ لمشكلةٍ في التنفس يمكن أن تثار بالمحسسات مثل الحيوانات الأليفة، وفضلات عث غبار المنزل بالغبار والطلع والعفن.

التهاب الأنف التحسسي يشبه حمى القش لكنه يحدث على مدار السنة.

الشرى هو طفح بارز عن الجلد وأحمر اللون، ويسبب حكةٌ، ويمكن أن يحدث كجزءٍ من رد الفعل التحسسي، على سبيل المثال تجاه الأغذية والأدوية ولدغ الحشرات.

أمراض العيون التحسسية تعرف أيضاً باسم التهاب الملتحمة التحسسي، وتكون عندما تصبح العيون حمراء وتحدث حكةٌ بعد التماس مع مثيرٍ للحساسية مثل غبار الطلع أو شعر الحيوانات الأليفة.

هل يمكن أن تكون الحساسية وراثية؟

بعض الناس أكثر عرضةً لتطوير حساسية لأنها منتشرة في أسرهم. إذا كان هذا هو الحال، يطلق على الشخص بأنه تأتبي أو لديه تأتب. والأولاد أكثر عرضة لتطوير الحساسية المتوارثة من الفتيات، وكذلك الأطفال الذين ولدوا بوزن منخفض.

هل رد الفعل التحسسي خطير؟

يمكن لردود الفعل التحسسية أن تكون خفيفةٌ، معتدلةٌ أو شديدةٌ. في بعض الحالات يمكن أن تكون مهددةٌ للحياة. وهذا يعرف باسم التأق (أعراض شديدة وفورية للحساسية). التأق حالةٌ طبيةٌ طارئةٌ، وتحتاج إلى علاجٍ فوريٍ.