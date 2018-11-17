نصائح للتعامل مع خوف الطفل من الحضانة

هل تعانين من مشكلة العناد والبكاء كل صباح لأن طفلك لا يرغب في الذهاب الى المدرسة؟ تعاني العديد من الأمهات من هذه المشكلة خصوصا في المرحلة العمرية الصغيرة أو في بداية الالتحاق بالمدرسة، فالطفل عندها قد لا يكون مستعداً لترك المنزل ووالدته والعابه والذهاب الى مكان غريب حيث يتنافس مع أطفال آخرين على الألعاب والمساحة واهتمام المعلمة.

يمكن للانفصال المفاجئ عن الأم في سن صغيرة أن يسبب الارباك أو الخوف للطفل. لذلك يفضل أن تبدأ الأم بتدريب طفلها الى الانفصال عنها عن طريق تركه بضع ساعات يوميا مع أحد أفراد العائلة أو الأقارب على أن تطول تدريجيا حتى يعتاد فكرة عدم وجود أمه واعتماده على نفسه.

يفضل أيضا اصطحاب الطفل الى الروضة لبعض الوقت حتى يعتاد على رؤية الصفوف والأطفال والأنشطة، فالاندماج وتقبل الأطفال الآخرين يمكن أن يصبح أسهل واسرع.

يفضل أيضا ترغيب الطفل بالذهاب الى المدرسة عن طريق شراء بعض الألوان والدفاتر والاقلام الملونة والألعاب التي يمكنه اخذها الى الصف معه للحديث عنها مع المعلمة والزملاء.