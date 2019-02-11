طريقة حمل الحقيبة يمكن ان تقول الكثير عن شخصية المرأة

أكد اختصاصيون نفسيون أن طريقة حمل الحقيبة يمكن ان تقول الكثير عن شخصية المرأة، ويمكن ان تكشف طريقة حمل الحقيبة جزءاً من شخصية المرأة، و هناك خمسة أنواع من الشخصيات:

الحمل على الذراع

المقصود هنا حقائب اليد الكبيرة، فحملها بأسلوب يشبه حمل حقيبة العمل، يدل على أنك تهتمين كثيراً بما تفعلينه، مثل اهتمامك بالذهاب إلى مناسبة معينة، أو بوظيفتك، كما أنك تفضلين لفت الانتباه إليك بأنك قادرة على لعب دور سيدة الأعمال ذات الشخصية الحرة.

وضعها حول المعصم

يعني ذلك أن إطلالتك الأنيقة الأهم بالنسبة إليك أكثر من الراحة، وأنك تتباهين نوعاً ما بحقيبتك، وتريدين إظهارها للجميع، أي أنك شخصية متباهية قليلاً وتمتلك ثقة كبيرة في نفسها وما تمتلكه.

حول الكتف بالقرب من الجسم

أنت شخصية حرة غير مقيَّدة، ومرنة للغاية، تبحثين عن العملية والراحة أكثر من المظهر الأنيق، إذ إنك تفضلين أن تشعري بحرية أكبر خلال تحركاتك بدلاً من إظهار الحقيبة، أو الإكسسوار، أو الزينة التي ترتدينها للفت الانتباه.

حول الكتف تتأرجح على الجسم

أنت لا تهتمين على الإطلاق بمظهر حقيبتك، وربما حتى بملابسك وإكسسواراتها، والسبب الوحيد الذي يدفعك إلى حمل الحقيبة بهذا الشكل رغبتك في جمع الأغراض التي تحتاجينها فيها، وترتيبها في مكان واحد قريب من متناول يديك.

حول الجسم بشكل مائل

تتميزين بقليل من الحذر والخوف والتردد، وترين في الحقيبة الدرع والحاجز الحصين في مواجهة العالم، وتوفير نوع من الأمان لك.