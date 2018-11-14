ما تفسير الحلم بالحوادث؟

هل حلمت بأنك تعرضت لحادث مروري في المنام؟ قد يكون ذلك مؤشرا على شعورك بمعاقبة نفسك على شيء قلته أو فعلته لأن ضميرك يزعجك.

وقد يرمز إلى خطأ ارتكب خلال النهار.

وقد يكون نتيجة لقلقك من التعرض لحادث أو ارتكاب خطأ.

أما رؤية حادث في حلمك فقد يرمز الى خطأ قمت به أو أنك لاحظت (بوعي أو بغير وعي) شخص آخر خلال النهار.

قد يرمز الحادث أيضا الى غضب مكبوت أو الانتقام من الشخص (أشخاص) مشاركين في الحادث.

اما أن تكون في حادث سيارة

فقد يعني أنك تقود نفسك بشدة. وتحتاج إلى استخدام المكابح أو الفرامل لإبطاء سرعتك.

قد تمثل اللامبالاة أو التهور بعض جوانب من حياة اليقظة.