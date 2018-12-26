ما تفسير الحلم بالزواج في المنام؟

الحلم بالزواج يعني الالتزام والانسجام أو التحولات. أنت تمر بمرحلة تطور هام في حياتك. قد يمثل الحلم أيضًا توحيد الجوانب المنفصلة أو المتضادة في نفسك. على وجه الخصوص ، هو اتحاد الجوانب الأنثوية أو الذكورية في نفسك. فكر في صفات وخصائص الشخص الذي سترتبط به. هذه هي الصفات التي تحتاج إلى النظر اليها داخل نفسك.

إن الحلم بطلب الزواج يوحي بأن بعض الأوضاع ستتحول إلى الأسوأ.

الحلم بأنك ستتزوج من شريكك السابق يوحي بأنك قد قبلت جوانب تلك العلاقة وتعلمت من تلك الأخطاء في الماضي. أو بدلاً من ذلك ، فهذا يعني أن العلاقة الحالية تتشارك بعضًا من العلاقات العامة مع علاقتك السابقة مع حبيبتك السابقة. ومع ذلك ، نظرًا لأنك تدرك أوجه التشابه ، فقد لا تقوم بارتكاب هذه الأخطاء نفسها.