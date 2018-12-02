ما تفسير الحلم بالسباحة؟

ان تحلم بأنك تسبح يشير إلى أنك تستكشف جوانب من عقلك وعواطفك اللاشعورية. قد يكون الحلم علامة على أنك تبحث عن نوع من الدعم العاطفي. إنها صورة الأحلام الشائعة للأشخاص الذين يخضعون للعلاج.

إن الحلم بأنك تسبح تحت الماء يوحي بأنك غارق تماماً في مشاعرك. أنت تجبر نفسك على التعامل مع مشاعرك اللاواعية.

ان تحلم بأنك تسبح بعيداً عن شخص ما أو شيء ما يشير إلى أنك تتجنب بعض المشاكل العاطفية العميقة. أنت ترفض الاعتراف بمشاعرك ومواجهة هذه المشاعر لأنها قد تكون مؤلمة للغاية أو منعشة للغاية. على وجه الخصوص ، إذا كنت تسبح بعيدا للهروب من الخطر أو الموت ، فإنه يوحي بأنك تركت الخوف يستولي على أفعالك. أنت خائف من التغيير.

رؤية الأطفال يسبحون في حلمك يشير إلى أنك تحتاج إلى تكييف موقف اقل توترا.