ما تفسير الحلم بالمدينة؟

رؤية المدينة في حلمك تعني بيئتك الاجتماعية وإحساسك بالمجتمع. إذا كنت تحلم بمدينة كبيرة ، فهذا يعني أنك بحاجة إلى تطوير علاقات وعلاقات أوثق. أنت تشعر بالغربة وحيدا. إن الحلم بأنك في مدينة مهجورة يشير إلى أنك تشعر بالرفض من قبل من حولك.

إن الحلم بمدينة في حالة خراب يدل على أنك تهمل علاقاتك الاجتماعية وتسمح لها بالتدهور.

اما الحلم يمدينة تحت الأرض أو تحت الماء يمثل اللاوعي الخاص بك. من خلال الفهم الأعمق لنفسك ، تجد القواسم المشتركة والخبرات المشتركة مع الآخرين.

إن حلم بمدينة في السماء يعني أنك مثالي للغاية. لديك آمال كبيرة للغاية بالنسبة لمن حولك.