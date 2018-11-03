ما تفسير الحلم بالمنزل في المنام؟

رؤية منزلك في أحلامك يدل على الأمن ، والاحتياجات الأساسية ، والقيم. قد تشعر انك في "منزلك" أو مستقر في وظيفتك أو بيئتك الجديدة. ومع ذلك ، فإن الحلم يمثل احتياجاتك وأولوياتك الأساسية.

رؤية منزل طفولتك أو مسقط رأسك أو المنزل الذي كنت تعيش فيه سابقًا في الحلم، يدل على رغباتك الخاصة لبناء الأسرة وأيديولوجيات عائلتك. كما يعكس أيضًا جوانب خاصة بك كانت بارزة أو تم تطويرها خلال الفترة التي كنت تعيش فيها في هذا المنزل. قد تواجه بعض المشاعر غير المكتملة التي يتم تحفيزها من قبل حالة معينة في اليقظة . بدلا من ذلك ، قد يمثل الحلم تفكيراً عفا عليها الزمن.

إن الحلم بأنك لا تستطيع العثور على طريقك إلى المنزل يشير إلى أنك فقدت الثقة والإيمان بنفسك. قد يشير أيضًا إلى انتقال كبير في حياتك.