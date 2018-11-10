ما تفسير الحلم بقتل شخص ما في المنام؟

إن الحلم بأن تقتل شخصاً ما يشير إلى أنك على وشك فقدان أعصابك وتحكمك في نفسك. فكر في الشخص الذي قتلته واسأل نفسك إذا كنت تشعر بأي غضب تجاهه في الواقع. قد يكون حلمك تعبيرا عن بعض الغضب الخفي. بدلا من ذلك ، قد تحاول قتل جانب من نفسك يمثله الشخص الذي قتلته. حدد خصائص هذا الشخص واسأل نفسك عن أي من هذه الصفات التي تحاول وضع حد لها.

اما الحلم بأنك تعرضت للقتل فقد يشير إلى أن أفعالك تنفصل عن عواطفك وضميرك. يشير الحلم إلى التغييرات الجذرية التي تحاول القيام بها. هناك خاصية تريد التخلص منها في نفسك. يمثل القتل قتل الأجزاء القديمة والعادات القديمة. بدلا من ذلك ، فإن الحلم يمثل مشاعر التخبط أو الخيانة من قبل شخص ما في حياتك. أنت تشعر بالإرهاق والصدمة وخيبة الأمل.