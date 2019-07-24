ما تفسير الحلم بمحفظة في المنام؟

رؤية أو حمل محفظة أو حقيبة نقود في حلمك تمثل الأسرار والرغبات والأفكار التي يتم الاحتفاظ بها عن كثب تحت الحراسة. كما ترمز إلى هويتك وشعورك بالذات. تذكر أيضًا حالة المحفظة للحصول على مؤشرات إضافية حول حالتك الذهنية ومشاعرك ويقال بأن محفظة النقود ترمز للأعضاء التناسلية الأنثوية والرحم.

الحلم بأنك فقدت حقيبتك يدل على فقدان السلطة والتحكم. ربما فقدت الاتصال بهويتك الحقيقية. أما ان تحلم بأنك فقدت حقيبتك ، لكنك عثرت على المحتويات في الداخل يعني أن ما هو في الداخل يهم أكثر. أنت في حاجة إلى النظر في الماضي الخارجي والتركيز على الداخل. إذا وجدت محفظة ، فهي تمثل إحساسًا متجددًا بالذات.

رؤية محفظة فارغة يمثل الشعور بعدم الأمان أو الضعف.

اما اذا حلمت بأن أحدهم يعطيك محفظة جديدة فهذا يعني أن بعض الحظ أو الحظ السعيد في طريقه اليك. بدلا من ذلك ، المحفظة الجديدة مشابهة لبداية جديدة. لقد حان الوقت لإعادة اكتشاف نفسك والحصول على نظرة جديدة للحياة.