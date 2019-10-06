الحلوى الحامضة سيئة للأسنان مثل حمض البطارية!

بالنسبة لأطفال الثمانينيات والتسعينيات ، تعد الحلوى الحامضة من بين أفضل الذكريات التي لا يزالوا يعتزون بها. إذا كنت من هذه الفئة، فلدينا أخبار مروعة لك. وفقًا لخبراء الصحة ، تعتبر الحلوى الحامضة سيئة لأسنانك مثل حمض البطارية. ليس هذا فقط ، بل يمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى كذلك. اقرأ هذه المعلومات وقد تتوقف عن تقديم هذه الحلوى الملونة للجيل الأصغر سناً.

ألوان صناعية

على الرغم من أنها تبدو جذابة للغاية مع ظلال ساطعة مثل البرتقالي والأحمر والأرجواني والأصفر ، إلا أن الخبراء يشعرون أن هذه الألوان هي ألوان غذائية دون المستوى القياسي لا تضر فقط بالجهاز الهضمي ولكنها تؤثر أيضًا على اللسان ، مما يسبب في ظهور تقرحات وحتى نوبات دماغية.

الأسوأ للأسنان

السكاكر سيئة للاسنان ولكن الحلوى الحامضة والحلوة لا تحتوي على السكر فقط بل على المواد الكيميائية ، كل شيء يستخدم لصنع الحلوى الحامضة يشكل خطرا على أسنانك. لقد ثبت أنها حمضية للغاية ويمكن أن تحرق اللثة والخدين. كما تزيل مينا الأسنان أيضًا.

سيئة للدماغ

يؤثر استخدام اللون الاصطناعي دون المستوى أيضًا على المخ. عندما تأكل الحلوى الحامضة ، تطلق مستقبلات الذوق مركبًا كيميائيًا يُخلط مع المواد الكيميائية الملونة. إذا استهلكها الأطفال بانتظام ، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة في الذاكرة وعمل الدماغ.

ضغط الدم المرتفع

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تستخدم هذه الحلوى الحامضة مكوّنًا نشطًا يسمى حمض glycyrrhizic acid مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم وتورم المخ في الحالات القصوى.

يسبب ظهور بثور اللسان الدموية والنوبات

ادعى اثنان من الباحثين أنه بسبب درجة الحموضة، يمكن لهذه الحلوى أن تلحق الضرر بلسانك بشدة. في كثير من الحالات ، عندما كان الأطفال يستهلكون الحلوى الحامضة بشكل يومي اشتكوا من التسبب في ظهور بثور اللسان الدموية ونوبات الصرع.

المكونات دون المستوى والتعبئة والتغليف

ستندهش من معرفة أن البلاستيك المستخدم لتغليف هذه الحلوى يحتوي على آلاف من جزيئات الجراثيم التي يمكن ان تسبب التلف للجهاز الهضمي. عندما تتلامس مع الحلوى ، فإنها تصبح نشطة ويمكن أن تضر جسمك.