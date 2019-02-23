عزيزتي الأم: هذه الأطعمة تساعد على در الحليب

هذه الأطعمة تساعد على در الحليب

تعتبر فترة الرضاعة من المراحل المهمة جدًا للطفل لأنها تساعده على بناء جسده وتطوره وتكسبه المناعة ضد الإصابة بالعدوى والأمراض وذلك من خلال مد الرضيع بجميع العناصر اللازمة له وهو صغير. لذلك، لابد سيدتي المرأة من الاهتمام بصحتك وبالأطعمة التي تناوليها من اجل الادرار الجيد للحليب وبكميات وفيرة، ونحن من خلال هذا المقال سوف نستعرض معك بعض الأطعمة التي تساهم في ادرار الحليب خلال فصل الصيف.

تعتبر الخضروات الورقية واحدة من أهم الأطعمة الصحية التي تفيد في ادرار حليب الثدي خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك المعروف بفوائده الممتازة للنساء المرضعات، كذلك الخضروات الورقية من المصادر الغذائية الهامة الغنية بالفيتامينات التي تعمل على زيادة ادرار الحليب من أهمها السبانخ التي تحتوي على هرمون الفيتو أستروجين المماثل لهرمون الأستروجين المفيد جدًا لصحة الرضاعة والمهم لأنسجة الثديين، كذلك الشبت والبقدونس والخس والكرنب الأخضر والملوخية والجرجير والبروكلي.

من المعروف الفوائد الصحية المتعددة لصحة النساء وبالتحديد النساء الحوامل والمرضعات، حيث يعمل الشوفان على زيادة ادرار حليب الأم بشكل كبير بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الحليب للطفل الرضيع، ومن أهمها عناصر الحديد والكالسيوم، هذا فضلًا عن احتواء الشوفان على الألياف الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة، كذلك فاكهة المشمش من المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات والحامض الأميني تريبتوفان المحفزة لإنتاج هرمون الحليب. لذلك، أحضري صحن الشوفان المطحون بالمشمش واحرصي على تناوله قبل الرضاعة بساعة أو نصف ساعة.

من أبرز أنواع الخضروات المفيدة جدًا في ادرار حليب الأم المرضعة هو الجزر، وهذا نظرًا لاحتوائه على فيتامين أ وعلى الفيتو أستروجين التي تحتاجهما الأم أثناء مرحلة الرضاعة، هذا إلى جانب أن الجزر من المصادر الغنية بالبيتا كاروتين كل ذلك يساهم الجسم ويحفزه من انتاج الحليب، كذلك البنجر من الخضروات الهامة المدرة لحليب الأم بسبب احتوائه على نسبة عالية جدا من الحديد الضروري لصحة الرضيع وحمايته من التعرض للإصابة بالأنيميا. لذلك، يوصى الأطباء بضرورة تناول كوب أو كوبين من عصير الجزر والبنجر الطازج يوميًّا مع وجبتي الإفطار والغداء.

المكسرات أيضًا من الأطعمة الرائعة التي تفيد في زيادة ادرار حليب الأم وتساهم في تحسين جودته وزيادة كميته، وهذا بسبب احتواء المكسرات على الكثير من البروتينات والزيوت الصحية الغير مشبعة وأحماض الأوميجا 3، وهذه المكونات الغذائية مفيدة جدًا في نمو دماغ الطفل وتطوير جهازه العصبي. لذلك، احرصي عزيزتي الأم المرضعة على تناول المكسرات النيئة الغير مملحة بشكل مستمر خلال وجبة الإفطار، أو يمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه حبات المكسرات مثل اللوز والجوز وعين الجمل والكاجو والفستق والبندق ويحلى بالعسل.

أيضًا الأطعمة البروتينية والاكلات الغنية بالبروتين من أبرز المصادر الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة المرأة المرضعة، فهذه الأطعمة البروتينية مثل الدواجن واللحوم والكبد والحليب والجبن ومشتقاتها والبيض غنية بنسبة عالية جدًا من البروتين المحفز من انتاج الحليب في ثدي الأم، هذا فضلا عن المأكولات البحرية وسمك السلمون من البروتينات اللازمة لإفراز الحليب وايضا تحتوي المأكولات البحرية على الأحماض الدهنية وأحماض الأوميجا 3 التي تساعد على ادرار حليب الأم بنسبة عالية.