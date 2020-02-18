الحليب بالشوفان من الوجبات السريعة التي تعطي إحساسًا بالشبع لأن الشوفان غني بالألياف. يمكن اعتماد هذه الوجبة كغذاء صحي للريجيم وإنقاص الوزن. لكن، يجب شربه مع اتباعك للتمارين الرياضية والمشي ربع ساعة يوميًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

المقادير:

1 كوب حليب قليل الدسم

1/2 كوب شوفان

1 ملعقة عسل

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة قرفة

موزة شرائح

5 حبات لوز

الطريقة:

ضعي الحليب والملح والقرفة في وعاء على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الشوفان وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطبخ الشوفان.

صبي الخليط وأضيفي العسل وشرائح الموز وحبات اللوز وتناوليه دافئا.