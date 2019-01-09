الحمص يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50 %

المكون الرئيسي للحمص هو حبوب الحمص الغنية بالبروتينات وفيتامين ب. من السهل إعداد هذا الطبق المغذي والصحي وهو لذيذ جدا. وهو مصدر غني بالألياف ، والذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، ويقوي جهازك المناعي وينظف أمعائك.

الحمص لها نكهة حلوة ومميزة ، لذلك فهو إضافة رائعة لكل الاطباق. فهو متعدد الاستعمالات ويمكن إضافته إلى الحساء ، والأطعمة المخبوزة ، ويمكن الاستمتاع به بطرق عديدة ، مع العلم أنك تتناول وجبة خفيفة صحية ومغذية.

يحتوي الحمص على محتوى قليل من النشا مقارنة مع الفول ، وبالتالي ، فهو نظام غذائي مثالي. يمكنك شرائها معلبا ، ويجب عليك فقط التأكد من أنه غير غارق بالزيت. ولكن ، إذا كنت تريد التأكد من أنك تتناول منتجات عالية الجودة ، يمكنك شراء الحمص المجفف وغليه بنفسك.

الحمص قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا بنسبة 50%

كيف يمكن أن يقلل الحمص من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50٪؟ هذا لان الحمص يحتوي على مسحوق بذور السمسم الطحينة.

يحتوي الحمص (والبقوليات الأخرى) على مركبات فريدة تم اكتشافها مؤخراً لإبطاء نمو كل من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا في المختبر ، كما أنها تدمر 64% من حالات نمو سرطان القولون في الفئران. هذه الفوائد الصحية تنطبق أيضا على البشر.

أفادت دراسات سكانية كبيرة بأن الأشخاص الذين يستهلكون معظم البقوليات لديهم خطر أقل بنسبة 32% من السرطان بشكل عام ، بما في ذلك 45% أقل من سرطان البروستاتا و 57% أقل من القولون.

بالنسبة لسرطان الثدي، يوفر السمسم والحمص مكافأة خاصة: كلاهما مصدر غذاء فائق يكافح السرطان. تحتاج على الأقل 5 ملغرام يوميا من البقول للحد من مخاطر الاصابة بالسرطان ، ومعظم البالغين الغربيين يحصلون على 1 ملغ فقط. بينما يوفر 1 100 غرام من الحمص 35 ملغ من القشور المفيدة.

قد يكون الحمص حقاً طعاماً عظيماً لهذه السرطانات الرئيسية الثلاثة ، وينبغي اعتباره جزءاً من نظام غذائي صحي يركز على الفواكه والخضروات والأطعمة الكاملة.

كيفية تحضير الحمص في المنزل:

من السهل إعداد الحمص في المنزل ، وهو سهل وسريع الإعداد أيضًا. فقط تأكد من أنك تشتري الحمص العضوي.

وصفة الحمص:

المكونات:

2 كوب من الحمص المعلب

1/3 كوب طحينة

¼ كوب عصير ليمون

1 ملعقة طعام زيت زيتون

2 حص ثوم مهروس

القليل من الملح

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

الطريقة:

توضع كل المكونات في معالج الطعام ، ثم تخلط جيدا.

يمكنك استخدام الحمص كصلصة للسندويشات.