الحمص بالخضار وجبة فطور صحية

تعتبر أطباق الإفطار المكونة من مكونات متعددة مزيجًا من الألوان والنكهات والقوام ، وهي طريقة رائعة لتناول مجموعة من الخضروات في أهم وجبة في اليوم...

المكونات:

1 كوب أرز مطبوخ

4-5 زهور البروكلي المجمدة

1 بيضة كبيرة مسلوقة أو مقلية

2 ملعقة كبيرة حمص

رشة ملح وفلفل

رشة سمسم

صلصة سريراتشا حسب الرغبة

الطريقة:

اسلقي أو اقلي بيضة واحدة ، مع ترك الصفار سائلاً لتوفير "صلصة" إضافية للوعاء.

أثناء طهي البيض ، أضيفي الأرز المطبوخ مسبقًا وزهيرات البروكلي إلى الوعاء. ضعيها في الميكروويف على حرارة عالية لمدة دقيقة واحدة أو حتى يسخن الأرز وتسخن الزهيرات.

يُضاف الحمص والبيض المطبوخ ورشة ملح وفلفل إلى وعاء الأرز والبروكلي. رشي مع السريراتشا ورشي بذور السمسم فوقها. واستمتعي!

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