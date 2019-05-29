الحمل المهاجر الأعراض والأسباب والعلاج

الحمل المهاجر او الحمل خارج الرحم، هو عبارة عن انغراس البويضة المخصبة في مكان اخر غير الرحم.

أعراض الحمل المهاجر:

تتشابه اعراض الحمل المهاجر مع اعراض الحمل العادي ولكن هناك بعض الاختلافات التي تظهر بعد اسبوعين او ثلاث أسابيع من الحمل المهاجر، ومن اهم اعراض الحمل المهاجر:

تأخر الدورة الشهرية.

الشعور بمغص يشبه المغص الذي تشعر به المرأة قبل الدورة الشهرية ولكن المغص الذي يسببه الحمل المهاجر يكون اكثر حدة وتشعر المرأة بالمغص في احد الجانبين.

نزول دماء غزيرة بعد تأخر الدورة الشهرية بأسبوعين ويختلف الدم عن دم الدورة الشهرية فيكون اكثر غزارة.

الشعور بألم حادة في الظهر بالكامل ويزيد الم الظهر في منطقة اسفل الظهر بالإضافة الى الشعور بألم في الكتف.

الشعور بالدوخة والاعياء وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط بالإضافة الى الانخفاض الحاد في ضغط الدم والذى يحدث نتيجة للنزف الزائد.

الشعور بألم حادة في منطقة الشرج والشعور بالرغبة في التبرز وعند دخول الحمام لا تستطيع المرأة التبرز.

اسباب الحمل المهاجر:

- وجود مشاكل في قناة فالوب: إذا كان هناك اي مشكله في قناة فالوب فيمكن ان يسبب ذلك حمل خارج الرحم، فقناة فالوب هي المسئولة عن نقل البويضة المخصبة الى الرحم، وإذا كانت قناة فالوب بها اي مشاكل كالعيوب الخلقية التي قد تولد بها المرأة او حدوث تدمير فيها، فوجود اي مشكله في قناة فالوب يمنع من نقل البويضة المخصبة الى داخل الرحم وبالتالي تلتصق البويضة في قناة فالوب ويحدث الحمل فيها.

- العمليات الجراحية: اجراء العمليات الجراحية في البطن مثل عملية الولادة القيصرية او غيرها من العمليات التي تفتح فيه البطن تعد واحد من اسباب حدوث الحمل خارج الرحم.

- استخدام اللولب كوسيلة لمنع الحمل: يمنع اللوب دخول البويضات داخل الرحم لذا فمن الممكن ان تخصب البويضة بقناة فالوب ولا تنتقل الى الرحم مما يسبب حدوث حمل خارج الرحم.

- الإصابة بالعدوات المختلفة: هناك بعض الامراض التي يتم نقلها عند ممارسة الجنس كالسيلان تكون سبب في حدوث الحمل خارج الرحم.

- حدوث حمل خارج الرحم في السابق: النساء التي يحدث لهم حمل خارج الرحم في مرات سابقة يمكن ان يتعرضوا لهذه الحالة مرة اخرى لذا يجب ان يقوموا بعمل الفحوصات الازمة قبل ان يقدموا على الحمل مرة اخرى ويأخذون العلاجات التي تساعد على منع حدوث هذه المشكلة مرة اخرى.

علاج الحمل المهاجر:

يختلف علاج الحمل المهاجر من حاله الى اخرى ففي معظم الاحيان لا تحتاج المرأة الى علاج حيث ان البويضة التي تخصب ولا تتمكن من الدخول الى الرحم تموت وبالتالي ينتهي الحمل. وفي بعض الاحيان تكون البويضة ضعيفة للغاية ويتم اخذ علاج هن طريق الفم يوصف من قبل الطبيب لقتل البويضة وانهاء الحمل خارج الرحم. وفي بعض الاحيان يتم ادخال منظار عن طريق البطن للتخلص من الحمل خارج الرحم.