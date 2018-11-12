10 طرق بسيطة وآمنة لإزالة الحناء عن الجلد

الحناء مفيدة للشعر ولكن آثارها على الجلد قد تكون مزعجة

الحناء جميلة ولكن للأسف لا توجد الكثير من المنتجات الجاهزة في السوق التي تعمل على إزالة الحناء عن الجلد، ولكن هذا لا يعني بأننا لم نبحث ونعثر على أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من لون الحناء غير المرغوب به على اليدين والوجه.

كريم تفتيح الشعر

يعتبر البليتش من الطرق الفعالة لإزالة بقع الحناء. استخدمي أي نوع متوفر في المنزل، قومي بمزجه بالقليل من الماء ثم استخدميه لغسل يديك جيدا أو على كرة من القطن لمسح البقع المختلفة على الوجه والجسم، بالطبع احذري العيون والجروح. يشطف بالماء العادي.

صودا الخبز وعصير الليمون

قومي بصنع عجينة سميكة عن طريق خلط بيكنغ صودا وعصير الليمون. ضعي هذه العجينة على الحناء واتركيها لمدة 10 دقائق أو حتى تجف تماما. ثم قومي بتقشيرها باليد باستخدام الإسفنج مع الفرك بحركة دائرية. الآن اغسليه بالماء الدافئ، إذا لزم الأمر كرري الغسيل مرة أخرى. بعد غسل اليدين استخدمي كريم مرطب حتى لا تجف بشرتك.

الماء الدافئ

ضعي يديك في وعاء كبير به ماء دافئ، كرري هذه العملية حتى يختفي اللون.

الغسول المضاد للبكتيريا

اغسلي يديك بالصابون السائل ما بين 10 و 12 دقيقة. يوصى باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا لهذا الغرض لأن هذه الصابون مقشر ايضا. وهو من أسهل الطرق لإزالة بقع الحناء.

عصير الليمون

اعصري الليمون على بقع الحناء وافركي بلطف. سوف يعمل الليمون مثل المبيض ويساعد على إزالة لون الحناء.

الكلور

إضافة بعض الماء الساخن والكلور الى وعاء بلاستيكي ثم قومي بفرك يديك في الماء لمدة 2-3 دقائق.

معجون الأسنان

يقال أن معجون الأسنان يعمل أيضا لإزالة بقايا الحناء. ضعي كمية من معجون الأسنان على البقع واتركيه حتى يجف ثم افركيه بلطف واغسليه.

زيت الزيتون

جربي إزالة لون الحناء بزيت الزيتون. تنقع كرة القطن في زيت الزيتون وتفرك، لعمليات إزالة سريعة قومي بإضافة القليل من الملح مع زيت الزيتون. اسمحي للزيت باختراق الجلد لمدة لا تقل عن 10 دقائق. يمكنك تكرار ذلك بعد بضع ساعات. زيت الزيتون ليس له آثار جانبية. كما انه يساعد على ترطيب بشرتك.

بيروكسيد الهيدروجين

يمكن أن يكون بيروكسيد الهيدروجين هو الحل الأقوى لإزالة آثار الحناء. تغمس كرة القطن في بيروكسيد الهيدروجين وتفرك بلطف على البقعة. بعد وقت قصير سوف تبدأ بالزوال. ملاحظة: بيروكسيد الهيدروجين ليس مناسبا لجميع الجلود أولا يفضل عمل اختبار حساسية الجلد قبل استخدامه.

المياه المملحة

تنقع اليدين في الماء المملح لمدة 20 دقيقة. وهذا سيساعد على تفتيت صبغة الحناء في الماء. كرري العملية حتى تختفي الآثار تماما.