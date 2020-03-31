الحناء لصبغ الشعر في المنزل

في ظل الحجر المنزلي قد تحتاجين الى صبغ شعرك ولكن اذا لم تتوفر الصبغة فنحن ننصحك باستخدام الحناء الطبيعية. ولكن تجنبي استعمال الحناء على الشعر المصبوغ كيميائيًا.

الطريقة:

تخلط حوالي 100 جرام من مسحوق الحناء مع كمية كافية من الماء الدافئ (ويفضل الماء المقطر)، ثم تكون عجينة خفيفة ذات قوام مناسب مثل قوام معجون الأسنان.

يخلط هذا الخليط جيدًا ثم يترك جانبًا طوال الليل أو لمدة 6-8 ساعات على الأقل، ثم يوضع على الشعر بسخاء. يمكن استعمال هذه الخلطة على الشعر الجاف أو المبلل. لضمان توزيع الحناء على الشعر بشكل متساوي، يقسم الشعر لأجزاء متعددة ثم يوضع خليط الحناء على كل جزء على حدى ثم يلف منفردًا.

بعد الانتهاء من وضع الحناء على جميع أجزاء الشعر، يغطى الشعر بغطاء الاستحمام أو كيس بلاستيكي. وتترك الحناء على الشعر لمدة 3-4 ساعات ثم تغسل جيدًا تحت الماء الجاري. ثم يستعمل الشامبو والبلسم على الشعر. وينصح باستعمال الحناء على الشعر لمرة أو مرتين خلال الشهر.

بعض النصائح عند استخدام الحناء:

لا تستخدمي أي أدوات أو أواني معدنية لتحضير خليط الحناء، فقد تتداخل المعادن مع تأثير الحناء. يمكنك استعمال الأواني أو الأدوات المصنوعة من الخشب، الزجاج أو البلاستيك.

الحناء صبغة طبيعية، لذلك احرصي على التخلص من البقع الناتجة عنها أثناء التحضير فورًا، فقد تكون صعبة الإزالة فيما بعد.

عليك التأكد بعدم وجود أي حساسية تجاه الحناء قبل استعمالها على الشعر من خلال اختبارها على مساحة صغيرة من الجلد خلف الأذن أو على باطن الساعد.

أثناء وضع الحناء على الشعر، يفضل وضع القليل من زيت الزيتون حول الأذن وحافة الشعر، لتجنب صباغة الجلد المحيط بالشعر.

لابد من ارتداء قفازات بلاستيكية أو مطاطية أثناء تحضير خليط الحناء كما ينصح بارتداء قميص ذو أكمام طويلة لتجنب صباغة الذراعين.