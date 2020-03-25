الخبز العربي المنزلي

طريقة سهلة وآمنة لصنع الخبز العربي في المنزل بمكونات بسيطة

المكوّنات:

3 كوب طحين

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقه صغيره ملح

1 ملعقه كبيره خميره

1 ملعقه كبيره سكر

2 ملعقه كبيره لبن زبادي

2 ملعقه كبيره زيت

الطريقة:

نخلط الملح والسكر والخميره في كوب الماء ونحركه حتى يذوب ثم نضعه في الطحين وباقي المكونات ونعجن العجينه جيدا حتى تصبح لينه ونتركها ترتاح.

بعد ذلك نقسم العجين ونشكلها دوائر ونفردها ونتركها ترتاح.

على الفرن المسخن مسبقا من الاعلى والاسفل و نخبز الخبز أو على الصاج نتركها حتى تنتفخ ونقلبها على الجانب الاخر يقدم ساخن بالعافيه.