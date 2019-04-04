الخضروات والفواكه الربيعية: فوائد عجيبة تخلصك من الوزن الزائد

الخضراوات والفواكه عنصريْن مهميْن في النظام الغذائي

الخضراوات والفواكه عنصريْن مهميْن في النظام الغذائي، وهذان العنصران من غير الممكن الاستغناء عنهما، ومن غير الممكن العيش بدونهما، وذلك لأنهما يحتويان على نسب عالية من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنهما يوفران الحماية لجسم الإنسان، ويقيانه من كم هائل من الأمراض، ويعملان أيضاً على مساعدة الأشخاص على الشفاء من هذه الأمراض.

وفي هذا المقال تعرفوا على أهم فوائد بعض الخضراوات والفواكه الربيعية والتي تساعد في حال تم إدخالها في النظام الغذائي على النخلص من الوزن الزائد:

1- الكيوي:

يساعد الكيوي يساعد في تخليص الجسم من الكيلوغرامات الزائدة ويعالج مشكلة الإمساك.

2- الأرضي شوكي:

الخرشوف أحد أنواع الخضار الربيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعطي الجسم النشاط خلال هذه الفترة من السنة. كما أن يحتوي الخرشوف على مادة تدعى "السينارين"، تلعب دوراً أساسياً في خفض دهون الجسم.

3- الخوخ:

إن تناول ثلاث حبات من الخوخ يومياً يخفف بحوالي 20 % من السعرات الحرارية الإجمالية في اليوم.

4- الهليون:

هذا النوع من الخضراوات الربيعية يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعدكم في حرق الدهون المتراكمة في أجسامكم حيث أن حبة واحدة من الهليون الطازجة تحتوي فقط على 4 وحدات حرارية.

5- الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل في قطع الشهية وإزالة الالتهابات حيث أن تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج يساعدكم على الشعور بالشبع سريعاً.

6- الفراولة:

يحتوي كوب من الفراولة على أقل من 60 وحدة حرارية، وعدد هائل من المواد المضادة للأكسدة التي تساعدكم في الحفاظ على جمال بشرتكم.

7- الجريب فروت:

الجريب فروت أحد الفواكه الربيعية المميزة، وتشير الدراسات إلي أن الخصائص الكيميائية في الجريب فروت يمكن أن تقلل مستويات الأنسولين والتي تعزز فقدان الوزن الزائد، بالإضافة إلى أنها مصدر ممتاز لفيتامين (أ) وفيتامين (ج) والبوتاسيوم والألياف.

8- المشمش:

يعتبر المشمش من الفواكه التي تظهر في نهاية موسم الربيع، و تشكل مصدرا جيدا للألياف مما يجعلها أحد الوجبات الخفيفة واللذيذة.

9- السلطة الخضراء:

إن تناول السلطة الخضراء يقلل من إجمالي تناول السعرات الحرارية في وجبة الطعام بنسبةٍ تصل إلى 12% كما أن تناول حساء الخضار يقلل من كمية الطعام المتناولة بنسبة 20% مقارنةً مع الذين لا يتناولونه قبل البدء بوجبتهم الرئيسية.

10- النعناع:

أوضحت إحدى الدراسات أن مجرد استنشاق رائحة النعناع يقلل كميات الطعام التي يتناولها الفرد بمقدار 2800 سعر حراري أسبوعيا مقارنة بالأشخاص الذين لم يستنشقوا تلك الرائحة.

11- الفجل:

من الخضار ذات السعرات الحرارية المنخفضة جداً وذات فوائد عظيمة، كوب واحد من الفجل الأحمر يخفف حوالي 25% من السعرات الحرارية .

12- التفاح الأخضر:

يتميز التفاح الأخضر باحتوائه على سعرات حرارية قليلة جداً حيث أن تناوله يساعد في منحك الشعور بالشبع والتخلص من الوزن الزائد.

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