الخلطة السرية لكثافة الشعر من الفنان السوري عباس النوري 

كشف الفنان السوري عباس النوري والمعروف بـ "أبو عصام" في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره، عن سر كثافة شعره رغم بلوغه سن الـ70 عاماً، وهو السؤال الذي دائماً ما يثير حيرة جمهوره ومتابعيه الذين دوماً يسألونه عن طريقته في العناية بشعره.

وفي تصريحات لموقع أخبار سوريا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف عباس النوري عن السر الخاص بشعره، مؤكداً أنها صابونة الغار.

وأوضح النوري أن دائم استخدام صابونة الغار الحلبية الطبيعية التي تساعد على الحفاظ على شعره وكثافته ونعومته.

حيث تعد صابونة الغار أحد أقدم أنواع الصابون في العالم، وأشهرها بفضل المواد الطبيعية المستخدمة في صناعته، وقد احتكرت عائلات حلبية هذه المهنة لعقود طويلة، وتتميز حلب بصناعته.

فوائد صابون الغار للشعر

التقليل من تساقط الشعر.

يغذّي جذور وبصيلات الشعر.

يمنح الشعر اللمعان والحيوية.

من فوائد صابون الغار للشعر ترطيب فروة الرأس.

يعمل على القضاء على قشرة الشعر.

من فوائد صابون الغار للشعر نعومة الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً.

يعمل على تأخير ظهور الشيب.

يعمل على إطالة الشعر وزيادة كثافته ويمنع تقصفه.

مكونات صابون الغار

زيت الزيتون

زيت الغار

زيت الحبة السوداء( البركة )

زيت اللوز

زيت جوز الهند

زيت الصبار.

طريقة استخدام صابون الغار

أولاً يجب برش صابون الغار ومن ثم نقوم بنقعه ليلة كاملة بماء ساخن

ثم إضافة القليل من زيت اللوز ووضعه في علبة لتسهيل عملية استخدامه.

يتم وضعه على الشعر كأي شامبو يتم استعماله

من ثم نقوم بغسل الشعر جيّداً

يمكن استعماله على جميع أنواع الشعر دون استثناء(كالشعر الجاف والشعر العادي والشعر الدهني).

نبذه عن عباس النوري

عباس النوري مواليد 8 ديسمبر 1952 وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، من مواليد حي القيمرية، دمشق، سوريا، واشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية «أبو عصام» في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره، وقدم برامج وشارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية. بدأ مشواره الفني عام 1976.

عباس النوري متزوج من السيدة عنود خالد وهي مؤلفة وكاتبة مسلسلات سورية، أنجبت للفنان عباس النوري ثلاثة أولاد وهم رنيم وميار وريبال. اهتم منذ صغره بمطالعة الكتب السينمائية والمسرحية فالتحق بنادي الثقافة بالحي الذي ولد فيه "حي القيمرية"، فشكل مع أعضاء هذا الأخير فرقة مسرحية تحت اسم فرقة الأضواء، فأخرج ومثل معها عدة مسرحيات، وتحمل كل أعضاء النادي تكاليف الإخراج والوسائل اللازمة.

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