كيف تعتني بشعرك الكيرلي في فصل الشتاء؟ هل شعرك كيرلي؟ هل تعانين من تصفيف شعرك عند الخروج؟ هل تعانين من شعرك الكيرلي عند الاستحمام؟ كيف تحافظين على رطوبة شعرك؟

الشعر الكيرلي هو في شعر جاف، ويعتبر غسل الشعر بالشامبو بشكل مكثف يجعله هشاً، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية التي تحتاجها بصيلات الشعر، وعندما تقومين باستخدام الشامبو بشكل متكرر فأنتِ في الواقع تجففين شعرك.

كيف تعتني بشعرك الكيرلي في فصل الشتاء؟

1. لا تفرطى في استخدام الشامبو فالقليل هو ما تحتاجين

2- فروة الرأس الصحية هي الأهم فى العناية بالشعر, ولا تضعين الشامبو على الاطراف

3- لا تمشطى الشعر الكيرلى مبللا

4- ابتعدى عن الحرارة مثل السشوار و الفير

5- اختارى الشامبو الخاص بك بحكمة فهو قرار يؤثر بنسبة 70% على رطوبة الخصل بشعرك

6- تجنبي مثبتات الشعر والموس

7- خذى حماما أكثر برودة لان هذا يجعل شعرك اكثر ترطيباًً

8- استخدمي بلسماً قوياً و عميقاً

9- جففي شعرك بقميص قطني بعد الاستحمام

10- استخدمي غطاء وسادة من الساتان او الحرير

8 أسباب ستجعلكِ تحبّين فكرة أنكِ صاحبة شعر كيرلي

يبدو جميلاً مهما كان طوله

يبدو صحي معظم الوقت

لا يتأثر كثيراً بعامل الطقس

يوفّر عليكِ الكثير من المال

لا يحتاج إلى كثافة إضافية

يلفت الأنظار

ما هو الأساس في العناية بالشعر الكيرلي؟

الأساس في العناية بالشعر الكيرلي، حيث يحتاج الشعر الكيرلي إلى روتين كامل بداية باختيار المنتج المناسب لنوع الشعر الكيرلي ثم اتباع تقنيات وطرق مناسبة لوضع البلسم أو وضع الكريم إلى وضع الجل، لأن المنتجات لوحدها لن تفيد، السر يكمن في التقنيات المستخدمة.

طريقة عمل كيرلي للشعر القصير

أولاً غسل الشعر بشكل جيد بالشامبو والبلسم ثم تجفيفه بطريقة الطبطبة.

ثم يجب استعمال كمية صغيرة من الجل على الشعر الرطب عبر توزيعه من الأمام إلى الخلف.

لف خصلات الشعر باستعمال القلم لتأخذ الشكل المجعد.

وأخيراً يجب ترك الشعر ليجف في الهواء.

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