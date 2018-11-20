ما تفسير رؤية الدالاي لاما في المنام؟

ما تفسير رؤية الدالاي لاما وهو زعيم إقليم التبت له تاريخ حافل بالأقوال والحكم فهو القائد الديني والمفكر والملهم للبوذيين الذي يمثل لهم القيادة الروحية والزعامة الدنيوية، واعتبر أيضا من أهم وأشهر دعاة السلام، مثل نيلسون مانديلا وغاندي وغيرهم.

رؤية الدالاي لاما في حلمك يمثل التنوير الروحي. هناك بعض الرسائل أو النصائح المهمة التي تحتاج إلى أخذها من هذا الحلم.

قد يعني حلمك بالدالاي لاما ضرورة عدم التركيز على الرغبات والمكاسب المادية. تحتاج لتحرير نفسك من ممتلكاتك.