الدجاج بالثوم والليمون

وصفة دجاج الثوم بالليمون: عشاء سهل لأي ليلة من الأسبوع. مكونات بسيطة طازجة وصلصة كريمية!
المكونات:
4 صدور دجاج بدون عظم متوسطة الحجم
1 ملعقة طعام زيت زيتون
ربع كوب مكعب من البصل
3 حص ثوم مفروم
نصف حبة فلفل هالبينو (اختياري)
1 كوب مرق الدجاج
1 عصير ليمون وبرش
ربع كوب من الكزبرة المفرومة
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون
1/3 كوب كريمة ثقيلة
ملح وفلفل
الطريقة:
تسخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على درجة حرارة متوسطة. نتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل على كلا الجانبين. بمجرد تسخين المقلاة ، تضاف صدور الدجاج. وتقلب لمدة 5 دقائق تقريبًا لكل جانب. ثم ترفع من المقلاة.
يُضاف البصل والثوم والجبن المبشور إلى المقلاة. يقلى لمدة 2-3 دقائق لتليين. ثم يضاف مرق الدجاج ، وملعقة كبيرة من عصير الليمون ، وملعقة صغيرة من برش الليمون ، الكزبرة المفرومة ، الفلفل الأحمر ، الفلفل الأحمر المطحون.
يحرك الخليط ، ثم تضاف صدور الدجاج إلى المقلاة. يُطهى الدجاج في الصلصة لمدة 7-8 دقائق ، ويُقلب الدجاج مرة أو مرتين. ثم تضاف الكريمة والملح والفلفل حسب الذوق. يُطهى المزيج لمدة دقيقتين ثم يُقدّم