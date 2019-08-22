الدجاج بالثوم والليمون

وصفة دجاج الثوم بالليمون: عشاء سهل لأي ليلة من الأسبوع. مكونات بسيطة طازجة وصلصة كريمية!

المكونات:

4 صدور دجاج بدون عظم متوسطة الحجم

1 ملعقة طعام زيت زيتون

ربع كوب مكعب من البصل

3 حص ثوم مفروم

نصف حبة فلفل هالبينو (اختياري)

1 كوب مرق الدجاج

1 عصير ليمون وبرش

ربع كوب من الكزبرة المفرومة

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

1/3 كوب كريمة ثقيلة

ملح وفلفل

الطريقة:

تسخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على درجة حرارة متوسطة. نتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل على كلا الجانبين. بمجرد تسخين المقلاة ، تضاف صدور الدجاج. وتقلب لمدة 5 دقائق تقريبًا لكل جانب. ثم ترفع من المقلاة.

يُضاف البصل والثوم والجبن المبشور إلى المقلاة. يقلى لمدة 2-3 دقائق لتليين. ثم يضاف مرق الدجاج ، وملعقة كبيرة من عصير الليمون ، وملعقة صغيرة من برش الليمون ، الكزبرة المفرومة ، الفلفل الأحمر ، الفلفل الأحمر المطحون.

يحرك الخليط ، ثم تضاف صدور الدجاج إلى المقلاة. يُطهى الدجاج في الصلصة لمدة 7-8 دقائق ، ويُقلب الدجاج مرة أو مرتين. ثم تضاف الكريمة والملح والفلفل حسب الذوق. يُطهى المزيج لمدة دقيقتين ثم يُقدّم