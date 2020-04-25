وصفة الدجاج بحشوة الفريكة بخطوات سهلة

المقادير:

دجاجة كاملة مغسولة جيداً

1 بصلة مفرومة

½ كوب فريكة منظفة ومنقوعة

ملح وفلفل أسود

قرفة

بهارات

1 ملعقة كبيرة زيت

3 ملاعق زبدة

3 حص ثوم مفروم

الطريقة:

ضعي البصل مع الزيت في وعاء على نار متوسطة وقلبي لدقيقة.

اضيفي الملح والفلفل والقرفة والبهارات ثم اضيفي الفريكة ونصف كوب ماء ثم قلبي وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب الماء.

تبلي الدجاجة جيداً منا لداخل وتحت الجلد بالملح والفلفل.

اخلطي الثوم مع الزبدة واضيفي الملح والفلفل وقلبي جيداً ثم وزعي الخليط تحت الجلد وادهني الدجاجة من الخارج بباقي خليط الزبدة.

ضعي حشوة الفريكة داخل الدجاجة واغلقيها جيداً.

ضعي الدجاجة في كيس حراري او وعاء بايركس محكم الغلق وادخليها فرن مرتفع الحرارة لمدة نصف ساعة ثم خفضي الحرارة واتركيها لمدة ساعة ونصف او حتى تنضج.