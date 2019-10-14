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الدجاج على الطريقة المكسيكية

منشور 14 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:00
الدجاج على الطريقة المكسيكية

الدجاج على الطريقة المكسيكية، وصفة سهلة في الطباخ البطيئ..

المكونات:

2 صدور دجاج نيئة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من ملح الثوم مع البقدونس

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل

1 علبة مكعبات طماطم مع الفلفل الأخضر

الطريقة:

يوضع الدجاج في أسفل قدر الطباخ البطيء.

اضف الكمون والملح ومسحوق الفلفل الحار والفلفل فوق الدجاج.

اسكب علبة الطماطم فوق الدجاج.

اطبخ على ارتفاع لمدة 4-6 ساعات.

يقطع الدجاج ويوضع مرة أخرى في صلصة الطماطم .

يقدم مع الأرز.


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