الدجاج على الطريقة المكسيكية، وصفة سهلة في الطباخ البطيئ..
المكونات:
2 صدور دجاج نيئة
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من ملح الثوم مع البقدونس
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل
1 علبة مكعبات طماطم مع الفلفل الأخضر
الطريقة:
يوضع الدجاج في أسفل قدر الطباخ البطيء.
اضف الكمون والملح ومسحوق الفلفل الحار والفلفل فوق الدجاج.
اسكب علبة الطماطم فوق الدجاج.
اطبخ على ارتفاع لمدة 4-6 ساعات.
يقطع الدجاج ويوضع مرة أخرى في صلصة الطماطم .
يقدم مع الأرز.
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