الدجاج على الطريقة المكسيكية، وصفة سهلة في الطباخ البطيئ..

المكونات:

2 صدور دجاج نيئة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من ملح الثوم مع البقدونس

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل

1 علبة مكعبات طماطم مع الفلفل الأخضر

الطريقة:

يوضع الدجاج في أسفل قدر الطباخ البطيء.

اضف الكمون والملح ومسحوق الفلفل الحار والفلفل فوق الدجاج.

اسكب علبة الطماطم فوق الدجاج.

اطبخ على ارتفاع لمدة 4-6 ساعات.

يقطع الدجاج ويوضع مرة أخرى في صلصة الطماطم .

يقدم مع الأرز.