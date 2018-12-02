لاقى جهاز SECRET رواجاً عالمياً واسع الانتشار في الأشهر الأخيرة الماضية

شد الوجه بدون جراحه : تطور علم تجميل الجلد غير الجراحي وتطور بشكل كبير وسريع في السنوات الاخيره ، وقد تم استحداث جهاز SECRET الذي يعمل على شد الوجه والرقبه دون الحاجه إلى دخول غرفة العمليات والتعرض لمخاطر البنج العام والمضاعافات الجانبية الناتجه عنه.

مبدأ عمل جهاز SECRET

يعمل الجهاز على مبدأين علميين مهمين ، أولهما آلية وضع مجموعة من ابر صغيره ورفيعه جدا تخترق طبقات الجلد بدون ألم لتساعد على تحفيز تجديد خلايا البشرة . أما الآلية الثانية فهي إنتاج أمواج Radio Frequency بطريقة مجزأة fractional RF لتولد حرارة داخل طبقات الجلد وتساعد على تنشيط إنتاج الكولاجين والإيلاستين وحامض الهيلورونيك في البشره مما يؤدي إلى شد الجلد فيا لوجه والرقبة وإعطاء البشرة مظهراً نضراً كبشرة الأطفال.

ولقد لاقى جهاز SECRET رواجاً عالمياً واسع الانتشار في الأشهر الأخيرة الماضية نظراً لأن العلاج فعال وآمن جداً. كما يمكن للمريض العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي في اليوم التالي بعد الجلسة.

دواعي استخدام الجهاز

مع تقدم سنوات العمر يقل إنتاج الكولاجين والإيلاستين وحامض الهيلورونيك ، وتبدأ البشرة بفقدان نضارتها وليونتها مما يؤدي إلى ترهل بسيط يزيد تدريجياً كلما تقدمنا في العمر ، ولذلك يعمل هذا الجهاز على شد المناطق المترهلة كالرقبة والجفون ومنطقة الفك وأسفل الوجه. كما يستعمل الجهاز في معالجة العديد من المشاكل الجلدية الاخرى مثل :

-ندب حب الشباب

-التجاعيد والخطوط الرفيعة التي لا تتجاوب مع البوتكس والفيلير

-التشققات الجلدية الناتجه عن زيادة الوزن والحمل

-المسام الواسعة في الوجه

عدد الجلسات

يتراوح عدد الجلسات من 3-5 جلسات ، على أن تكون متباعدة بمعدل ثلاثة إلى اربع اسابيع وذلك للحصول على أفضل النتائج. أما مدة الجلسة فتتم بأقل من ساعة زمن واحدة وبدون ألم يذكر.

نتائج الجلسات

تبدأالنتائج بالظهور بعد أسبوعين من الجلسة كما تستمر البشرة بالتحسن لمدة ستة أشهر بعد الجلسة ، وذلك لأن الجلد يحتاج لفترة زمنية لبناء الكولاجين الجديد للحصول على النتائج المرجوة.

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