الأناقة والجمال هو عنوان الدكتورة "فريدة طنوس" استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر، والتي تميزت في معظم إطلالاتها بذوق راقي حيث نالت إعجاب متابعينها ومرضاها من خلال الصور التي تنشرها باستمرار في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً ستوري الانستغرام.

تجمع فريدة طنوس بإطلالاتها بين التصاميم العصرية والذوق الكلاسيكي، وغالباً ما تختار إطلالات محتشمة منها الفساتين الناعمة والبناطيل مع القمصان والأطقم الرسمية بالألوان الأساسية والجميلة.

أنهت الدكتورة فريدة طنوس دراستها من الأردن حيث تخرجت من مدرسة راهبات الناصرة وكانت من الخمس الأوائل على المملكة بدفعتها، ثم التحقت بكلية الطب في الجامعة الأردنية، وأكملت اختصاصها في مجال طب الأمراض الجلدية، ثم عملت في الخدمات الطبية الملكية، وعملت أيضا في وزارة الصحة وحصلت على البورد الأردني في مجال الأمراض الجلدية، واستلمت أكثر من دورة وشهادة في مجال الطب التجميلي والمعالج بالليزر والذي كان جزء من دراستها.

كانت د.طنوس متحدثة في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية. كما هي عضو في زمالة الجمعية الأمريكية في الأمراض الجلدية وعضو في الجمعية التجميلة الأوروبية.

أسست د.طنوس عيادة ديرماكير في عمان عام 2010، وهي تهتم بأن تكون السباقة في أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتعلقة بالتجميل غير الجراحي والتي تساعد مرضاها ليحافظوا على صحة بشرتهم و جمالها،كم انها لا تقوم بإدخال أية تقنية جديدة إلا بعد أن تؤمن بفعاليتها وتكون هذه التقنية آمنة على المرضى أيضاً للحصول على أفضل النتائج وبدون مضاعفات.

ثم قررت د.طنوس أن توسع نطاق عملها وافتتحت فرع في الإمارات - دبي عام 2012 باسم عيادة ديرمالاين، وهي تتابع كل شيء جديد وتتابع جميع المؤتمرات العالمية وتشارك بها أول بأول.

تعتبر د.طنوس أن سر نجاحها الأساسي هو عائلتها، فبالرغم من أنها أم لأربع أولاد فهي تؤمن بدور المرأة في المجتمع وتحاول أقصى جهدها أن توازن بين عملها وعائلتها.‎

وفي هذا المقال جمعنا لكم مجموعة من أجمل صور الدكتورة "فريدة طنوس" استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر التي تبهرنا دائماً بإطلالاتها واختياراتها للأزياء، أي إطلالة أعجبتك أكثر؟

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