هل تشعر بالدوخة والدوار وعدم القدرة على المحافظة على التوازن؟

هل تشعر بالدوخة والدوار وعدم القدرة على المحافظة على التوازن؟ يُعرف هذا باسم "عدم الاتزان وعدم القدرة على الثبات"، وللتوازن علاقة مع أجهزة الجسم المتعددة مثل المفاصل والعيون والأذن، ويعمل الدماغ على التحكم بجميع المعلومات التي قامت بتقديمها الأجهزة المختلفة، وتقرير الحركات التي تناسب الجسم، بالإضافة إلى أنه عند حدوث أي مشكلة في هذه الأجهزة يحدث خلل في اتزان الجسم، وتظهر على المريض الكثير من الأعراض التي من الممكن أن تصاحب عدم الاتزان مثل الشعور برغبةٍ في التقيؤ، والشعور بالدوار، وعدم التمكن من السير بطريقة ثابتة والتأرجح، وغيرها الكثير.

اسباب عدم الاتزان والتركيز

يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم القدرة على التوازن، والتي تتعدد بتعدد المشاكل التي من الممكن أن تصيب أجهزة الجسم المختلفة المسؤولة عن المحافظة على توازن الجسم، ومنها:

عدم القدرة على التوازن نتيجة وجود بعض المشاكل النفسية عند المريض، أو بسبب التعرض لصدمةٍ معنويةٍ أو نفسيةٍ.

فقد الاتزان والدوار غير المرضّي، مثل ألا يتمكن الشخص من التوازن بسبب صعوده إلى منطقةٍ مرتفعةٍ، أو بسبب الجو، أو ركوب البحر.

وجود خلل في العديد من وظائف الأجهزة الأساسية داخل جسم الإنسان مثل الجهاز الدوري، أو الجهاز العصبي، كارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو ضغط الدم، أو السكري، أو الإصابة بفقر الدم.

وجود مشاكل داخل الأذن الداخلية المركزية بسبب وجود مرض له علاقة بالمخيخ، أو المخ، وجذع المخ أيضاً، يؤدي إلى أن فقدان الإنسان لتوازنه.

بسبب وجود مشكلة داخل الأذن الخارجية والعصب المسؤول عن أمر الاتزان، فيؤدي ذلك إلى حصول مشكلة في السمع بسبب الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الالتهابات الفيروسية التي تحدث في قوقعة الأذن، وداء منيير، كما أنها تؤدي إلى مضاعفة التهابات الأذن الوسطى.

علاج عدم الاتزان والتركيز

لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص عند التعرض إلى الدوار وفقد التوازن بشكل مستمر، ويجب على الطبيب القيام بالعديد من الفحوصات من أجل معرفة السبب وراء هذه المشكلة، فعلى سبيل المثال يجب القيام بفحص السمع والأذن، وفحص الأعصاب والقلب، وفحوصات مخبرية للدم، وسوف يتم تقديم العلاج الذي يناسب كل سبب إلى أن يقل تأثير الدوار أو يختفي، ومن الممكن اتباع العديد من النصائح من أجل التخفيف من حدة الأمر، ومنها:

التوقف عن الكحول والتدخين، والابتعاد عن الأطعمة المالحة.

عند الشعور بالدوار خلال سواقة السيارة، لا بد من التوقف وطلب المساعدة في الحال.

عند الشعور بفقد الاتزان والدوار لا بد من التوقف عن السير، كما يجب التمسك بشيء ثابت، والجلوس بعد ذلك في نفس المكان.

التوجه إلى الطبيب فورًا.