كيفية التَّعامُل مع زيادة الوزن أثناء الدورة الشّهرية؟

تنزعُج كثيرٌ من النّساء من زيادة الوزن الّتي تحدُث أثناءَ الدورة الشّهريّة

الدورة الشّهرية وزيادة الوزن:

تنزعُج كثيرٌ من النّساء من زيادة الوزن الّتي تحدُث أثناءَ الدورة الشّهريّة، ويتساءلن عنها وعن سبب هذا الوزن، وكيفيّة التّخلُّص منهُ، ولكن ينبغي معرفة ما يحدُث حتّى تستطيع النِّساء التَّعامُل مع زيادة الوزن أثناء الدورة الشّهرية.

إنّ جسم المرأة يتعرَّض لتغيير مُفاجِئ وتقلّبات كبيرة في مُستويات الهرمونات قبل أُسبوع أو أسبوعين من حدوث الدورة، وكنتيجة لما يحدُث تعاني المرأة من مجموعة من الأعراض المصاحبة لهذهِ الدورة، مثل: الانتفاخ، وزيادة الشّهيّة للطّعام، والقلق، والتّعب، ولذا فإنّ بعضَ هذهِ الأعراض تؤدّي لزيادة الوزن.

الانتِفاخ وانحِباس الماء:

تحدُث زيادة الوزن بشكِل مؤقت بسبب عاملين أساسيين، ألا وهُما: الانتِفاخ، وانحِباس الماء. إنّ التغييرات الهُرمونيّة الّتي تحدُث في الجِسم تقودُ الجسم لتخزين الماء، والاحتِفاظ بهِ داخل الجِسم بمُعدّل أعلى من المُعدّل الطبيعي، حتّى وإن لم تكُن استهلَكت المرأة خلال دورتِها الشّهريّة المزيد الأطعمة الغنيّة بالسُّعرات الحراريّة أو الدّهون، فإن المرأة قد يزيد وزنُها بعض الكيلوغرامات عن الوزن الطّبيعي، والبعض يُطلقُ على زيادة الوزن بهذهِ الطّريقة زيادة الوزِن النّاتِجة عن انحِباس الماء، ولكن تدُلّ بعض الأبحاث الّتي أجراها مركز جامعة ميريلاند للأبحاثِ الطبيّة أنّ الانتِفاخ يحدُث نتيجة تورُّم في منطِقة المعِدة بسبب الغازات النّاتِجة عن الجِهاز الهضمي، والّتي يعود سببُها للتغييرات الهرمونيّة.

زيادة الوزِن المؤقتّة:

لأنّ الانتِفاخ وانحِباس الماء هي أعراض الدّورة الشّهريّة، ولذلك فإنّ كلاهُما يتوقّفان في حالةِ بدأ الدورة الشّهريّة، ولأنّ التغييرات الهرمونيّة الّتي تحدُث قبل الدورة الشّهرية تُسبّب هذان العارضان، بالتّالي فعندما ترجِع الهرمونات لوضعِها الطّبيعي وتستقِرّ، تبدأ الغازات بالتّلاشي، ويتوقّف انحِباس الماء في الجِسم، ولهذا فإن أي وزن يُكتسب أثناء الدّورة الشّهريّة يخسرُه الجِسم بعدَها.

الطّعام وزيادةُ الوزن:

تُسبّب التغييرات الهرمونيّة زيادة في الشّهية للطّعام، فتشعُر النِّساء بمزيد من الجوع، فيزيد الاستِهلاك للسُّعرات الحراريّة، بالإضافة لأنّ بعض النّاس يشعرون برغبة أكبر في تناوُل الطّعام عند الشّعور بالقلق أو الضّغط النّفسي، وهذهِ الأمور تشعُر بها النِّساء أثناء الدورة الشّهريّة، ممّا يؤدي لزيادة تناول الطّعام لأسباب نفسيّة، مع التّركيز على الأطعمة غير الصحيّة.

التّقليل من الانتفاخ والشّعور بالجوع:

يتوجب على المرأة شُرب المزيد من الماء أثناء الدورة الشّهريّة لتفادي تخزين الجِسم للماء، وتناوُل أطعمة غنيّة بالكربوهيدرات المُعقّدة مثل: أطعمة الحُبوب الكامِلة، للتّخفيف من حاجة الجِسم للطّعام، وتفادي تناوُل المِلح مع الطّعام لأنهُ يؤدي لتفاقٌم الانتِفاخ، والنّوم لمُدّة 8 ساعات على الأقل، ومُمارسة الرّياضة يوميّاً، لأنّ الرِّياضة تزيد من التَّعرق، والذي بدورِه يُخرِج الماء المُخزّن في الجِسم على شكِل عرق.

قد يعجبك أيضاً:

7 خلطات طبيعية لإنزال الدورة الشهرية قبل موعدها بيومين

الأسباب الرئيسية لتأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد

13 سببا لتقلبات الدورة الشهرية بعد الزواج