طبيب البوابة: ما سبب نزول الدورة مرتين في الشهر؟

أحيانا نزول الدورة مرتين في الشهر لا يستدعي القلق

تعرفي على حالات نزول الدورة مرتين في الشهر ومتى يجب عليكِ الذهاب إلى الطبيب

قد يبدو نزول الدورة مرتين في الشهر أمرًا غريبًا لدى النساء اللاتي تأتيهن الدورة الشهرية بصورة منتظمة، ولا يعانين في المعتاد من تأخر أو مشكلات في نزول الدورة الشهرية. فتعالوا نتعرف على الاسباب :

أثبتت الدراسات الطبية أن النساء منذ سن البلوغ تأتيهن الدورة الشهرية 13 مرة خلال العام، ما يعني إمكانية نزول الدورة مرتين في الشهر خلال أحد الشهور، مرة في أوله وأخرى في نهايته، خاصة إذا كانت دورة منتظمة تحدث كل 28 يومًا.

أحيانا نزول الدورة مرتين في الشهر لا يستدعي القلق فمتوسط طول الدورة الشهرية هو 28 يومًا، لذلك هناك احتمال وجود فترتين في شهر واحد.

إذا كانت دورتكِ الشهرية تأتي كل 24: 21 يومًا وهذا أمر طبيعي أيضًا، فهناك احتمالية أكبر لحدوث الدورة مرتين في الشهر الواحد. من الطبيعي جدًّا أن يكون لديك فترات غير منتظمة لنزول دورتك الشهرية، وهي فترات متعارف عليها، خلال سنوات مراهقتك مثلًا، أو في أثناء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، أو بعد الحمل والولادة، أو مع تناول عقاقير طبية معينة مخصصة للعلاجات الهرمونية، أو في مرحلة ما بعد الزواج مباشرة بسبب تغير هرمونات الجسم وبعد المرور بتجربة إجهاض.

وتُعد هنا الدورة الشهرية وتوقيت نزولها مجرد وسيلة للجسم للتكيف مع التغيرات الهرمونية التي تحدث فيه، ومع ذلك فإن المعتاد والطبيعي هو الفترة المنتظمة للدورة الشهرية من 21 : 35 يومًا.

اما في بعض الحالات فقد يكون ذلك مؤشرًا خطيرًا، ولا بد من الذهاب إلى الطبيب في هذه الحالات:

إذا كانت الفترة بين الدورتين الأولى والثانية أقل من 21 يومًا.

نتيجة بعض الالتهابات بالمبايض ووجود تكيسات بالمبيض أو أورام يجب علاجها، وعادة ما تكون أورامًا حميدة، ولكن ينبغي فحصها من قبل الطبيب.

حدوث اضطرابات في هرمونات الجسم الطبيعية والغدة الدرقية من شأنها أن تسبب نزول الدورة الشهرية مرتين في الشهر، أو تؤخر نزولها لفترات طويلة جدًّا، على كلٍّ سيطلب منك الطبيب بعض التحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان ووصف العلاج المناسب.

إذا أتت دورتك الشهرية مصاحبة لآلام مبرحة ليست معتادة ولا يمكن تحملها، كذلك إذا استمر النزيف لأوقات طويلة -أكثر من أسبوع على سبيل المثال- وهنا عليكِ زيارة الطبيب لتجنب حدوث فقر الدم ومشاكل صحية أخرى.