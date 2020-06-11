الديكور الداخلي: عودة النمط البوهيمي

في حال لم تلاحظ ذلك بعد، ولكن بدأت العديد من محلات الديكور بالترويج لقطع ديكور من النمط البوهيمي ، الذي يُطلق عليها أيضًا "Boho Chic" ، والتي عادت بشكل كبير هذا الموسم وأصبح الآن أحد أهم الاتجاهات في كل من الأزياء والتصميم الداخلي. عند التفكير في الأمر ، كان من الطبيعي ان نصل الى هذه المرحلة بعد إحياء أنماط الستينيات والسبعينيات مثل الأزياء القديمة وقطع الديكور التي رأيناها في السنوات القليلة الماضية ، والآن ينضم الذوق البوهيمي للعائلة.

يستلهم التصميم البوهيمي إلهامه من فكرة المسافر العالمي ، فهو يجمع بين الشرق والغرب ، العصري والحديث ويظهر مزيجًا انتقائيًا من الأنماط والقوام والألوان. هذا الأسلوب "المفعم بالحيوية" والمريح يتميز بالألوان الهادئة والستائر المهدبة ، واكوام الوسائد الملونة، واللمسات الشرقية والنباتات الخضراء في سلال القش بحيث تجلب الطبيعة إلى الداخل. والمثير للدهشة أن هذا المزيج يخلق جوًا متناغمًا فريدًا في الغرفة كما لو كنت في عطلة أبدية.

في حين أن التصميمات الداخلية البوهيمية الشائعة هي الألوان الحيوية والخطوط المتشابكة، إلا أن الأفضل هو استخدام القطع الأصغر والأكثر هدوءًا ، لذلك اختر التصاميم البوهيمية ذات اللون الواحد مثل اللون الازرق والأبيض بالإضافة الى الألوان الطبيعية الترابية والباردة التي ستساعدك في الحصول على تغير مذهل في تصميم ديكور منزلك.