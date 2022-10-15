الرباط الصليبي: أعراضه، مراحل علاجه، التمارين المناسبة له!

ما هو الرباط الصليبي؟ ما هي أعراض إصابات الرباط الصليبي الأمامي؟ ما هي أعراض إصابات الرباط الصليبي الخلفي؟ كيفية التعامل مع إصابات الرباط الصليبي؟ ما هي مراحل علاج الرباط الصليبي؟

الرباط الصليبي أو الرباط المتقاطع هو تمزق أو التواء في الرباط وهو أحد مثبتات عظمة الركبة أثناء الحركة، ويأتي من خلال ممارسة الرياضة التي يحدث فيها توقف مُفاجئ مثل رياضة القفز وكرة القدم ورياضة كرة السلة، والتزلج.

أعراض إصابات الرباط الصليبي الأمامي

من أعراض إصابات الرباط الصليبي الأمامي سماع صوت الفرقعة في الركبة عند الإصابة مباشرة.

سماع صوت الفرقعة في الركبة عند الإصابة مباشرة. وجود ورم في المنطقة المصابة بعد ساعات قليلة من الإصابة، وقد تصل إلى ست ساعات مثلاً.

الشعور بألم شديد في منطقة المفصل.

أعراض إصابات الرباط الصليبي الخلفي

تقل إصابات الرباط الصليبي الخلفي عن إصابات الرباط الصليبي الأمامي بشكل عام، ويعود السبب في قوة مفصل الحركة في الرباط الخلفي، وتحدث الإصابة في الرباط الخلفي من جراء الإفراط في ثني الركبة، أو القفز بشكل خاطئ، أو إصابة مباشرة على الركبة أثناء ثنيها كما يحدث أثناء قيادة السيارة، وأما أعراضها فهي تشبه سابقتها إلى بشكل كبير.

كيفية التعامل مع إصابات الرباط الصليبي

يجب إيقاف اللعب فوراً إذا كانت الإصابة في الملعب.

رفع المنطقة المصابة إلى ما فوق مستوى عضلة القلب.

وضع مكعبات ثلج على المنطقة المصابة بالرباط الصليبي.

إعطاء المصاب أدوية مسكنة.

الانتظار إلى حين قدوم المسعف وعدم تحريك المصاب عشوائياً.

مراحل علاج الرباط الصليبي

من الأسبوع الأول إلى الأسبوع السادس

تثبيت مفصل الركبة في وضع ثابت.

تحديد مدى الحركة لمفصل الركبة.

ممارسة تمارين التحميل والوقوف في فترات.

أخذ الاحتياطات الضرورية مثل: استخدام الثلج على العضلة الخلفية، وذلك لتقليل الشد العضلي.

أخذ الوسائل العلاجية اللازمة؛ مثل: المساج، واستخدام الأجهزة التي تقوي العضلة.

ممارسة التمرينات الرياضية اللازمة.

أهداف هذه المرحلة

حماية الرباط الجديد بعد إجراء العملية الجراحية.

الحد من كمية الرشح في مفصل الركبة.

المحافظة على حركة المفصل.

الحد من الآثار السلبية لقلة الحركة داخل الجفصين.

الحركة بالشكل الطبيعي قدر الإمكان.

من الأسبوع السادس إلى الأسبوع الثاني عشر

معرفة أقصى قدرة لحركة المفصل.

التثبيت باستخدام أربطة الضغط العادية.

أهداف هذه المرحلة

تقليل التورم الموجود في الركبة.

زيادة في حركة المفصل.

زيادة في قدرات العضلة.

وسائل العلاج المستخدمة

استعمال بخاخ الثلج ثلاث مرات يومياً على العضلة الرباعية والخلفية.

التيارات الكهربائية.

التنبيه الكهربائي للعضلة الرباعية.

الاحتياطات اللازمة في هذ المرحلة

الحد من الحركات المسببة للدوران السريع في مفصل الركبة.

الامتناع عن التمارين الإيزومترية للركبة؛ لمنع الضغط علي الرباط الملتئم.

تمارين بعد عملية الرباط الصليبي

- محاولة المشي ببطءٍ في البداية، ومن ثم زيادة السرعة بالتدريج حتى الوصول لحالة المشي الطبيعيّ، ويمكن استعمال جهاز المشي، ولكن من المفضّل وضع جبيرةٍ على مكان العملية لزيادة ثبات المفصل.

- استخدام جهاز المدّ والثني الحركي، والذي يساعد على ثني الركبة والوصول للوضع الطبيعيّ.

- استعمال أجهزة التمرين الخاصّة بهذا الأمر من مرتين لأربع مراتٍ في اليوم، وهذا حسب توصية وإرشادات الطبيب المختصّ بالعلاج الطبيعي.

- متابعة تمارين القدمين والكاحل، والتي تكون بتحريك مفصل القدم للأسفل وللأعلى ومحاولة تكرار هذا التمرين ما لا يقلّ عن عشر مراتٍ في اليوم، وتاتي أهمية هذا التمرين من أنّه يمنع نزول واستقرار السوائل في مفصل القدم إذا ما تم وضع وسادةٍ تحت القدم أثناء ممارسة التمرين.

تمرين مد الرجل مع الضغط على الركبة للأسفل

ويكون تمرين مد الرجل مع الضغط على الركبة للأسفل من خلال الجلوس بشكل جيد ومريح ومدّ الرجل التي أجريت بها العمليّة، ثم قم بشدّ عضلات الفخذ مع محاولة الضغط على الركبة للأسفل مزامنةً مع شدّ الكاحل للأعلى والثبات لعشر ثوانٍ ومن ثم الراحة جيداً، ومحاولة تكرار هذا التمرين تقريباً 10 مرات.

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