مدى تأثير القبلة على الرجل، تعد القبلة هي مفتاح العلاقة الحميمة، وهي التعبير الأمثل عن المحبة والاشتياق، لا ينبغي أن تكون عابرة، بل تأثير القبلة عادة يمكن أن يصنع المعجزات بين أي زوجين، بالتأكيد تأثير القبلة الحانية معروف للزوجة.

مدى تأثير القبلة على الرجل، الرجال يفضلون القبلات الرطبة، بينما تفضل النساء القبلات الطويلة، بالاضافة الى ذلك، اكتشف الباحثون بأن القبلات هي لقاء لاحاسيس التي تفوق لقاء روحين مع بعضهما البعض.

تميل النساء الى القبلات كوسيلة للاتصال والربط مع الشريك، ولمساعدتهن على تحديد موقف مشاعرهن من الرجل، بينما يستخدم الرجال القبلات كمدخل الى العلاقة الجنسية.

الرجال يستخدمون القبلات الساخنة كوسيلة لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء، واستنتجت هاغيز وزملاؤها هذه التفاصيل الهامة من استفتاء شارك به 1000 رجل وامرأة – طلاب جامعات - في سن الذروة الجنسية – حيث طلب منهم تقدير مجموعة من القبلات المختلفة على جدول من 5 نقاط.

فأظهرت النتائج بأن الرجال والنساء على حد سواء يعتقدون بأن القبلات هامة جدا في تحفيز المشاعر العاطفية. ويستخدم الجنسان القبلات كمؤشر على مدى عمق العلاقة وقدرتهما على اكمالها مع الشريك المختار.

بالاضافة الى ذلك، يمكن أن يبني الرجال والنساء نظريات على مدى صدق العلاقة من مجرد فحص القبلة، وهي نتيجة غالبا ما تكون صادقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المؤشرات الكيمائية والفرمونات التي يتبادلها العشاق عند تقبيل بعضهما البعض.

ولكن وجوه التشابه تنتهي هنا، فبينما تعتبر النساء القبلة مؤشرا على الايجابية والقبول، لا يعتبر الرجال القبلة بهذه الاهمية فالرجل سيستمر في العلاقة الى النهاية حتى لو لم تعجبه تقنية القبلة.

في الحقيقة، اظهرت البيانات بأن الرجال يشعرون بقوة بأن القبلات الحميمة يجب أن تؤدي الى الفراش بعكس النساء!.

بينما قال الباحثون بأن النساء شعرن بأن الرجال الماهرين في التقبيل يعتبرون شركاء محتملين لعلاقة جنسية طويلة المدى عكس الرجال.

كما يفضل الرجال في اغلب الاحيان القبلات الرطبة. ولكن في العلاقات قصيرة المدى فقط، بينما لا تفضلها النساء أبدا، ويعتقد علماء النفس بأن الرجال "يعتبرون رطوبة الفم وكثافة اللعاب مؤشرًا على مدى اثارة المرأة، تماما كما في العلاقة الجنسية.

الرجال يمررون هرمون التيستوستيرون الى النساء عن طريق اللعاب، الامر الذي يزيد من الرغبة الجنسية عند النساء مؤقتاً.

أجمل القبلات الساخنة

عزيزتي الزوجة مهما كانت شخصية زوجكِ، فلن يستطيع أن يقاوم تلك القبلات المثيرة منكِ، لا تخجلي وبادري بتقبيله إحدى هذه القبلات لتعبري له بها عن مشاعركِ الحارة تجاهه، إليكِ القبلة المفضلة عند الرجل ومدى تأثير القبلة على الرجل:

القبلات الناعمة: مدى تأثير القبلة على الرجل "القبلة الناعمة" قبلي زوجك قبلات ناعمة خفيفة وخاطفة على شفتيه ووجنتيه مع نظرة مثيرة، وكرري هذه القبلات أكثر من مرة.

مدى تأثير القبلة على الرجل "القبلة الناعمة" قبلي زوجك قبلات ناعمة خفيفة وخاطفة على شفتيه ووجنتيه مع نظرة مثيرة، وكرري هذه القبلات أكثر من مرة. القبلات القوية: كالقبلة الفرنسية التي يعشقها الرجال، لأنها تعبر عن قمة الحب والإحساس والرغبة، يمكنكِ تقبيل زوجك هكذا خلال الجماع وقبل الوصول لذروة العلاقة الحميمة.

كالقبلة الفرنسية التي يعشقها الرجال، لأنها تعبر عن قمة الحب والإحساس والرغبة، يمكنكِ تقبيل زوجك هكذا خلال الجماع وقبل الوصول لذروة العلاقة الحميمة. القبلات اللطيفة على الأماكن الحساسة: قبلي زوجك في كل مكان متاح من جسمه، يعشق الرجال هذه القبلات بل ولها تأثير كبير جدًا في الإثارة والمداعبة قبل الجماع.

القبلات الرومانسية: وهي قبلات يومية حنونة ودافئة وسريعة ليس لها وقت متوقع، لذلك يعشقها الرجال.

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