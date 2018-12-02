9 أشياء لا يجدها الرجال جذابة في النساء

تقوم بعض النساء بتغير مظهرهن الخارجي على امل ان يصبحن أكثر جاذبية وبعضهن يعتقد ان ما يقمن به يزيد من جاذبيتهن بالفعل، فما هو رأي الرجال يا ترى! هناك أشياء قد لا يجدها الرجال جذابة في النساء، وسوف تصدمك!

الجلد الجاف / الدهني

سيدتي، يجب عليك أن تعرفي نوع بشرتك وتقومي بالعناية بها بشكل مناسب، إبقاء بشرتك رطبة امر ضروري اذا كانت جافة، واستخدام الكريمات الخالية من الزيت اذا كانت بشرتك دهنية

الشفاه الداكنة

إذا كنت تستخدمين ظلال أحمر غامق فيمكن أن تتلطخ أسنانك عن غير قصد ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهورك بمظهر غير انيق امام شريك حياتك. لذا ، كوني حذرة للغاية.

الكثير من العطور

أتعلم؟! القليل من الرذاذ المنعش يكفي عند استخدام العطر الخاص بك! بينما الكثير منه سيصبح مزعجا للرجل. تأكدي من توزيع العطر على الرسغين والرقبة وخلف الأذنين وليس على ملابسك.

تصفيفة الشعر المتطرفة

سيداتي ، هذا أمر مهم جدا - استخدام المنتجات التي تعزز حجم شعرك وكذلك الاكسسوار يجب ان يكون ضمن حدود المعقول الرجال يفضلون الشعر الطبيعي مهما كان نوعه المهم ان لا يكون متطرفا في اللون او التسريحة.

الكثير من الماكياج

تعتقد النساء ان الرجال يحبون الماكياج وهذا الكلام غير صحيح، خصوصا اذا كان الماكياج ثقيلا أو ملونا بشكل مبالغ به أو جريء. استخدمي ما يناسب ملامحك وتجنبي الافراط في الألوان.

الرموش الاصطناعية

هل سمعت يوما رجلا يطلب من فتاة وضع الرموش؟ غير صحيح، الرجال يفضلون الرموش الطبيعية اللطيفة والطويلة.

ماكياج لامع

الماكياج اللامع؟ بدلا من استخدام الألوان والظلال اللامعة ، جربي استخدام ماكياج غير لامع كما يحبه الرجال.

الاسنان الصفراء

نحن نعلم جميعا أن الأسنان الصفراء غير جذابة، ليس فقط للرجال. حافظي على نظافة فمك من أجل أن تكون أكثر جاذبية من خلال زيارة طبيب الأسنان بانتظام وتناول نظام غذائي صحي.