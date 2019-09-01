علامات وتصرفات تساعدك على اكتشاف البخل عند الرجل

الرجل البخيل من أسوأ الصفات التي تعاني منها شريكة حياته ، فالمشكلة أن البخيل معه المال بل وربما في كثر من الأحيان يملك الكثير من الأموال ومع ذلك فهو يبخل بها ويضن على أقرب الناس إليه، على أولاده، على زوجته، بل على نفسه!.

الكثير من النساء حاولت تجاهل هذه الصفة في شريك الحياة ولكنها تدمر الحياة الزوجية حيث تضطر المرأة في كثير من الأحيان لتصرف هي على البيت من عملها الخاص ، كما تواجه الكثير من الإحراج أمام المعارف ، خاصة فيما يتعلق بإحتياجات الأبناء.

البخل أنواع فمثلاً توجد حالة من الجشع عند البعض والتي تجعله يبخل على الآخرين حتى أقرب الناس حوله بينما لا يبخل على نفسه ، الحالة الأعم من البخل هو البخل العام عن النفس وعن الآخرين . الكثير من الفتيات تتساءل عن شريك حياتها هل هو بخيل أم كريم ؟ وتحتار بعض الشيء، إليكِ أهم وأبرز الصفات التي تتعرفي بها على البخيل.

1- عند دخوله لمنزلكم لأول مرة عند الخطوبة أو حتى عند تردده على منزلكم لا يحمل هدايا أو شيئا يدل على إحترامه لأصحاب المنزل .

2- لا يقدم الهدايا في المناسبات ، أو مثلا العيدية في الأعياد .

3- يتجنب الإنفاق على قدر الإمكان ، ويعلم من حوله البخل ، يأمرهم أحيانا بالبخل ، و يكتم عن الناس وعن أقرب الناس أي رزق يأتيه من الله الكريم ، يخفيه عنهم ! يتكلم عن أعمال أو مميزات سوف يحققها ولا يحققها فعلا.

4- يخاف من أي مغامرة قد تكلفه النقود.

5- لا يبدي اهتماما بالطعام الجيد أو لا يستمتع بالطعام عندما يأكله.

6- في كثير من الأحيان لا يبدي اهتماما بملبسه أن يكون أنيقا في معظم الأحوال.

7- حريص على أمور الدنيا بطريقة مزعجة ، فلا يترك أتفه الأمور تتم ببساطة.

8- يحب الطعام الرخيص الثمن في الإفطار والغداء.

9- يحاول البخيل أن يستعمل أي جهاز كهربائي أو ماكينة أو سيارة إلى غاية أخر عمر لها ، وآخر ساعة في تاريخ انتهاء صلاحيتها ، مهما كانت عاطلة أو قديمة أو متعبة ، كما أنك لا تجد في بيت البخيل تكييف أو مراوح كافية في الصيف.