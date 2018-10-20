دراسة: الرضاعة الطبيعية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

توفر الرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد للطفل، كما تفيد الأم أيضاً، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية للأمهات.

الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب، وجدت أن النساء اللاتي يرضعن طفلاً واحداً أو أكثر، تقلّ لديهنّ نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية بعد سن اليأس، وذلك مقارنة بالنساء اللاتي لم يرضعن قط، وشملت الدراسة 191 امرأة، جميعهن ولدن مرة واحدة على الأقل.

الباحثون أشاروا من خلال الدراسة أيضاً إلى أن مدة الرضاعة هي أحد العوامل التي تساعد على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى البعيد، فكانت نسبة انخفاض الإصابة في النساء اللاتي أرضعن أطفالهن من شهر إلى 6 شهور هي 19%، بينما وصلت نسبة انخفاض الإصابة في النساء اللاتي واصلن الرضاعة لأكثر من 13 شهراً إلى 23%.

وأوصى الباحثون الأمهات بالحرص على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل، وفي حالة عدم تمكن الأم من الرضاعة الطبيعية، فإن هناك عوامل أخرى عليها مراعاتها للوقاية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ممارسة الرياضة، والتغذية الصحية المتوازنة، والامتناع عن التدخين، والحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول والسكر بمستويات صحية.