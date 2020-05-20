الرمان لمكافح للشيخوخة وحماية العضلات والمفاصل

أثبتت دراسة طبية سويسرية جديدة أن فاكهة الرمان من أقوى الفواكه الطبيعية التي تكافح الشيخوخة وتحد من ظهورها وعلامتها خاصة بعد تقدم السن والبلوغ لسن اليأس وذلك بعد أن وجدوا أن حبات الرمان الحمراء غنية بمستويات عالية من المركبات الكيميائية الطبيعية الفعالة في مقاومة الشيخوخة ومقوي للعظام والعضلات.

ظهرت نتائج الدراسة بعد أن خضعت الأطباء بإجراء تجارب الفئران حيث قاموا بمنح الفئران المتقدمة في السن مادة "يورولايثين إيه" وهذه المادة هي مادة حمضية موجودة بحبات الرمان واكتشفوا أن هذه الفئران أصبحت قادرة على الركض بشكل سريع وبنسبة تصل إلى 42%، لذلك أوضح الباحثون أن مادة "يورولايثين إيه" التي يحتويها الرمان بكثرة من أبرز المواد الطبيعية القوية والفعالة في حماية العضلات والمفاصل من الإصابة بالشيخوخة.

كما أشارت الدراسة إلى أن حبات الرمان تساهم في تقوية العظام وتنشيط العضلات والحد من الإصابة بتشنجات المفاصل وذلك بفضل مادة "يورولايثين إيه" السحرية فهي قادرة على تنشيط الميتوكوندريا وهذه عبارة عن بكتريا موجودة بالأمعاء عند تناول ثمار الرمان بصفة يومية فإنه يعمل على إصلاح تلف هذه البكتريا الموجودة بمصانع الطاقة بالخلية ويعزز من قدرتها على العمل مع تحويل المواد الغذائية إلى طاقة وبالتالي تصبح الخلايا حية وسليمة وهنا تقاوم الأنسجة والخلايا مرض الشيخوخة المبكرة.

بينما عصير الرمان فهو أيضا يساعد بشكل كبير في تقوية الغضاريف والعظام وذلك بفضل الإنزيمات التي تفرزها حبات الرمان وتمنع من إصابة العظام بالهشاشة كما أنها تمنع من تآكل الغضاريف والعضلات وذلك حسب ما قاله الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية .