للحوامل: 6 نصائح أساسية عند تناول الفسيخ والرنجة

يعتبر سم الفسيخ سمًا قويًا للحوامل يظهر بعد 6 ساعات فقط

هذا السؤال يكثر بين الأمهات الحوامل لأول مرة عند اقتراب شم النسيم، لكن الحقيقة أن الصحيح أن تمتنع الحامل عن تناول الأسماك المملحة تمامًا، لكن إن لم تستطع الامتناع تمامًا فعليها اتباع إرشادات معينة.

في المقالة التالية نستعرض أسباب منع الفسيخ والرنجة على الحامل، وتقديم لجميع الإرشادات الطبية التي يجب على الحامل اتباعها.

لا للفسيخ أبدًا!



تكمن أضرار الفسيخ في التسبب بتسمم الحمل بنسبة كبيرة، وقد يؤدي هذا في النهاية لفقدان الجنين. وضرر الفسيخ أكبر من الرنجة بسبب طريقة تمليحه التي تسمح بنمو البكتيريا اللاهوائية وهي بكتيريا ضارة بالجهاز العصبي والتنفسي.

ويعتبر سم الفسيخ سمًا قويًا يظهر بعد 6 ساعات فقط، وقد يستمر لأكثر من أسبوع حتى لغير الحامل، ولذلك يُوصي الكثير من الأطباء بعدم تناول الفسيخ حتى للأشخاص العاديين.

قطعة بسيطة من الرنجة لن تضر.



أما الرنجة فلا تعتبر مضرة أو سامة كالفسيخ لكنها تحتوي على نسبة أملاح عالية، وهو ما قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم، لذلك يُسمح للحامل بتناول كمية بسيطة جدًا مع اتباع الإرشادات التالية.

- اختاري نوعية موثوقة من الرنجة

- مرريها على النار قليلًا

- نظفيها جيدًا وأضيفي الكثير من عصير الليمون والخل إليها وضعيها في الثلاجة قبل تناولها بليلة

- جهزيها للأكل مع إضافة الطماطم والخس والبصل الأخضر وبعض الطحينة وكثير من الزبادي.

طريقة عمل الرنجة:

- لا تأكلي أكثر من قطعة تصل لحجم الكف مع إضافة كل ما سبق.

- تناولي يومها الكثير من الخضراوات والفواكه والماء بما لا يقل عن 3 أطباق من السلاطة طيلة اليوم و12 كوبًا من الماء.

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